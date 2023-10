MinaLima: da Hogwarts a Lucca!

25 ottobre 2023. Per celebrare i 25 anni dall’uscita del primo libro di Harry Potter in Italia per i tipi di Salani, Lucca Comics & Games inaugura il primo novembre la mostra MinaLima: Makers of Magic. Ospiti d’eccezione del festival saranno proprio i due designer che hanno dato corpo vivo agli oggetti di scena dei film della saga nata dalla penna di J.K. Rowling: Miraphora Mina ed Eduardo Lima.

In occasione della mostra, la spettacolare Chiesa di San Cristoforo ospiterà per 5 giorni gli oggetti di scena originali dei film di Harry Potter, come la Mappa del Malandrino, direttamente dagli archivi dello Studio MinaLima a Londra. Ma ci saranno anche il libro di Pozioni Avanzate del sesto film, il biglietto dell’Hogwarts Express e la celebre Lettera di accettazione di Hogwarts, tutti originali dagli archivi di Warner Bros.

Per celebrare la carriera di Miraphora Mina ed Eduardo Lima, non solo saranno presenti i libri di Harry Potter by MinaLima, ma anche i Classics, pubblicati in Italia da L’ippocampo Edizioni.

Miraphora Mina ed Eduardo Lima aspettano i propri fan alla Chiesa San Cristoforo per delle sessioni di autografi, dove firmeranno i loro libri. Le sessioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:

1° novembre dalle 15:00 alle 17:00

2 novembre dalle 10:00 alle 12:00

3 novembre dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 12:00 alle 13:30

4 novembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00

5 novembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00

Lo Studio MinaLima e la stampa esclusiva

La speciale stampa qui raffigurata è stata creata dallo Studio MinaLima per celebrare la mostra MinaLima: Makers of Magic di Lucca Comic & Games. Lo Studio è fondato da Miraphora Mina ed Eduardo Lima, conosciuti per aver creato e immaginato l’universo grafico dei film di Harry Potter e di Animali Fantastici. Lo Studio ha anche pubblicato i libri illustrati di Harry Potter by MinaLima e i MinaLima Classics. Questa stampa celebra il design della Chiesa San Cristoforo e l’accompagna con i magici elementi dei libri MinaLima.

La stampa sarà in vendita in esclusiva presso la mostra MinaLima: Makers of Magic alla Chiesa San Cristoforo durante il festival