NFaT e mecenatismo contemporaneo, così i grandi marchi del Made in Italy investono nell’arte

I maggiori brand supportano importanti artisti contemporanei per la realizzazione di opere d’arte digitali uniche e inimitabili

Roma, 22 novembre 2023 - Il progetto NFaT, con la sua combinazione di tradizione artistica e innovazione digitale, rappresenta un’evoluzione del mecenatismo nel mondo contemporaneo. I marchi del Made in Italy si avvicinano alle nuove tendenze artistiche per consolidare la loro posizione, raccontare storie e offrire ai propri clienti un’esperienza unica e preziosa.

L’NFaT è un’opera d’arte digitale contenuta in una pendrive, da conservare come un gioiello. Una perfetta fusione tra tradizione e innovazione, con gli acquirenti che non devono più destreggiarsi tra criptovalute e scambi complessi, ma possono acquistare queste opere d'arte digitale direttamente in euro.

L’arte è uno dei vertici dell’umanità, proprio per questo la Storia ha visto personaggi di rilievo finanziare artisti per creare opere che avrebbero reso onore al loro nome e alla loro influenza. Nel contesto contemporaneo, il fascino e la potenza dell'arte continuano ad attrarre i colossi del mondo aziendale. Marchi prestigiosi del Made in Italy si ritrovano a patrocinare il mondo artistico, non solo per il grande valore estetico, ma per ciò che l'arte rappresenta e per come può essere utilizzata per valorizzare un brand.

L’associazione con artisti celebri amplifica il valore e l'immagine di un marchio, creando un legame tra la storica reputazione dell’arte italiana e la contemporanea percezione di qualità e lusso. Inoltre, la collaborazione tra artisti e marchi apre le porte a narrazioni emotive profonde, raccontando storie uniche e coinvolgenti che legano l'origine e la maestria dei prodotti all'espressione artistica che ne deriva. Questa narrativa crea un'esperienza di marca più profonda e coinvolgente. E, come sempre, c'è l’aura di esclusività. Possedere qualcosa di raro, unico e prezioso è da sempre un desiderio intrinseco dell'uomo.

Il mecenatismo moderno, rappresentato da progetti come l’NFaT, offre esattamente questo: esclusività attraverso opere d'arte digitali collezionabili che sono al contempo tradizionali nella loro essenza e rivoluzionarie nella loro presentazione. Si vedono spesso collaborazioni di artisti e brand nelle creazioni di linee di prodotti, o a scopi pubblicitari ma qui si va oltre. I Brand si ergono a mecenati per creare un valore che vada oltre la materia, patrocinare l’arte vuol dire diventare partecipi della creazione del Bello. E nell’era digitale il Bello diventa universale ed eterno.

