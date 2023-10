Lucca Comics & Games 2023

A LC&G 2023 le storie prendono vita anche grazie ai podcast e alle voci che ne sono protagoniste. Ecco tre degli imperdibili appuntamenti firmati OnePodcast:

Mercoledì 1° novembre, alle ore 13:00 presso la Chiesa dei Santi Giovanni e Reparata (Piazz a San Giovanni) OnePodcast presenta in anteprima il podcast “Bonvi - Storia di un fumettista (quello delle Sturmtruppen)” in collaborazione con Editoriale Cosmo. Dialogheranno durante il panel: Giulio D’Antona, Simone Bianchi Art, Sofia Bonvicini, Tito Faraci e Spugna.

Giovedì 2 novembre , alle ore 17:30 presso l’Auditorium San Francesco, è previsto “OnePodcast presenta Elisa True Crime”, un incontro con Elisa De Marco, autrice di uno dei podcast più ascoltati in Italia. Per partecipare all’evento, oltre al biglietto di Lucca Comics & Games, è necessario prenotarsi gratuitamente su Eventbrite. Nei prossimi giorni pubblicheremo le modalità di accesso sui nostri social o su quelli di OnePodcast.

Venerdì 3 novembre , dalle 11:00 alle 12:00 ci sarà il “Meet&Greet con Elisa True Crime” presso Sala Canova.

Sabato 4 novembre, alle ore 17:30, presso il Teatro del Giglio, va in scena un’imperdibile puntata live di Dungeons & Deejay, in collaborazione con Wizards of the Coast che prevede il coinvolgimento diretto col pubblico presente per portarlo nel fantastico mondo di Dungeons & Dragons, grazie al master Francesco Lancia. I giocatori saranno Matteo Curti, Alessandra Patitucci, Rocco Tanica e Michela Giraud.