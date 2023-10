Sensu vince il premio Gioco Inedito 2023

Lucca Comics & Games 2023

Il concorso Gioco Inedito – Miglior proposta di gioco, organizzato da Lucca Comics & Games in collaborazione con DV Games, compie venti anni e segna il record di titoli partecipanti: ben 60.

A vincere è Sensu di Enrico Vicario. I sensu non sono semplici ventagli pieghevoli, ma autentici protagonisti della cultura giapponese: guai a chi confonde quelli di legno usati nelle danze e nei teatri con quelli di metallo usati in battaglia dai Samurai. In questo gioco di carte, ogni giocatore cerca di ottenere con le carte in mano una combinazione i cui valori abbiano come somma 20. Quindi può giocare quella combinazione per riscattare una o più carte tra quelle che la compongono. Utilizzerà le carte riscattate per costruire i propri ventagli personali. Il primo giocatore a completare due ventagli di tipo diverso sarà il vincitore.

A L’ora del Bucato di Andrea Maffei è andato il premio per il Miglior Artwork, grazie alla qualità grafica della proposta.

Per celebrare il ventennale del concorso Gioco Inedito, mercoledì 1° novembre 2023, a partire dalle 10.00, presso lo Spazio Workshop del Padiglione Carducci, si terrà una masterclass con protagonisti il Luigi Ferrini e Domenico Di Giorgio, rispettivamente presidente e direttore editoriale (nonché fondatore) della casa editrice DV Games/DaVinci Games che incontreranno le aspiranti e gli aspiranti game designer per rispondere alle loro domande sul concorso e sarà svelato il tema del 2024.

È possibile prenotarsi inviando una mail a giocoinedito@luccacomicsandgames.com.