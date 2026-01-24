Da Riyadh a Rimini: la Commissione saudita per le arti culinarie invita il mondo a sperimentare l'ospitalità saudita al SIGEP World Expo 2026

RIYADH, Arabia Saudita, 24 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- La Commissione saudita per le arti culinarie (Saudi Culinary Arts Commission), una delle 11 commissioni specifiche del settore sotto il Ministero della Cultura (Ministry of Culture), porterà l'autentica e innovativa ospitalità saudita al SIGEP World Expo 2026 di Rimini, la piattaforma leader per le industrie di gelato, pasticceria, panificazione, caffè e cioccolato.

Al SIGEP World Expo 2026 in Italia, il padiglione dedicato alla cultura gastronomica saudita (Taste of Saudi Culture Pavilion) mostrerà l'ospitalità del Regno attraverso aziende che porteranno i migliori prodotti locali sul palcoscenico internazionale, un'esperienza tradizionale in una majlis e degustazioni interattive che offrono una visione davvero unica dei sapori sauditi e italiani.

Mayada Badr, CEO della Commissione saudita per le arti culinarie, ha affermato: "L'ospitalità e la cucina sono tra le espressioni più coinvolgenti della cultura saudita. SIGEP World Expo fornisce una piattaforma globale per condividere lo spirito di ospitalità e creatività saudita con il pubblico internazionale.

"Il padiglione dedicato alla cultura gastronomica saudita offrirà un'esperienza culturale che celebrerà la ricchezza delle tradizioni culinarie dell'Arabia Saudita, mettendo in risalto la ricca fusione e le somiglianze tra i sapori sauditi e italiani. Grazie a questo scambio, siamo orgogliosi di presentare i nostri prodotti agricoli locali di alta qualità ai mercati e ai partner globali."

Il SIGEP World Expo 2026 riunisce leader del settore di tutto il mondo. I visitatori potranno sperimentare le tradizioni locali e interagire con le aziende davanti a caffè e datteri, esplorando nuove opportunità di collaborazione e crescita.

Nel cuore del padiglione dedicato alla cultura gastronomica saudita si trova una tradizionale majlis saudita che offre ai visitatori internazionali un ambiente autentico in cui l'ospitalità saudita prende vita. I visitatori saranno accolti con cinque varietà di caffè e datteri sauditi, assaggiando le diverse offerte del Regno.

La partnership tra Arabia Saudita e Italia sarà ulteriormente rafforzata grazie a workshop che abbineranno i ricchi sapori dei formaggi italiani ai datteri sauditi e a sessioni interattive che illustreranno metodi tradizionali e tecniche innovative, creando una mediazione interculturale tra due tradizioni culinarie.

Gli stand dedicati all'interno del padiglione dedicato alla cultura gastronomica saudita presenteranno anche prodotti locali delle aziende saudite partecipanti, offrendo una piattaforma per interagire con i professionisti del settore e l'opportunità di commercializzare prodotti a un pubblico globale.

Il padiglione sarà aperto ai visitatori per tutta la durata della mostra dal 16 al 20 gennaio 2026, a Rimini, in Italia. La partecipazione dell'Arabia Saudita all'Expo riflette l'impegno della Commissione per le arti culinarie a celebrare il proprio patrimonio rafforzando al contempo la presenza internazionale dei prodotti e dei produttori locali del Regno.

Per richieste da parte dei media, contattare:Intl.media@moc.gov.sa - Jules Fernandes, moc@consulum.com, +971 55 947 8375

Informazioni sul Ministero della cultura:

L'Arabia Saudita ha una vasta storia di arte e cultura. Il Ministero della cultura sta sviluppando l'economia culturale dell'Arabia Saudita e arricchendo la vita quotidiana di cittadini, residenti e visitatori.

Con 11 commissioni specifiche per settore, il Ministero lavora per sostenere e preservare una cultura vivace che sia fedele al proprio passato e guardi al futuro, valorizzando il patrimonio culturale e dando spazio a forme di espressione nuove e stimolanti per tutti.

Trova il Ministero della cultura sui social media: X @MOCSaudi (arabo); @MOCSaudi_En (inglese) | Instagram @mocsaudi

Informazioni sulla Commissione per le arti culinarie:

Fondata nel 2020, la Commissione per le arti culinarie sta guidando l'ulteriore sviluppo del settore delle arti culinarie del Regno. Promuovendo gli investimenti e creando solidi quadri normativi, la Commissione sostiene la prossima generazione di chef e professionisti dell'ospitalità sauditi che aspirano a realizzare appieno il proprio potenziale.

Insieme al Ministero della cultura, la Commissione sta lavorando per sbloccare un fiorente settore culturale per preservare ed valorizzare le tradizioni culinarie che rendono unico il Regno.

Per saperne di più sulla Commissione per le arti culinarie, visita https://culinary.moc.gov.sa/en e le pagine della commissione su Instagram @mocculinary e X @MOCCulinary

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/da-riyadh-a-rimini-la-commissione-saudita-per-le-arti-culinarie-invita-il-mondo-a-sperimentare-lospitalita-saudita-al-sigep-world-expo-2026-302669415.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.