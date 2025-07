Dal gemello digitale umano alla lotta ai tumori con l’AI a milano e’ tutto pronto per la midsummer school 2025

Domani, a Palazzo Lombardia, il via ai lavori della tre giorni dedicata all’oncologia del futuro

Si parte alle 12 con il punto stampa

Tutto il programma e gli ospiti della prima giornata

Milano, 8 luglio 2025 - A Milano è tutto pronto. Domani, presso Palazzo Lombardia, prenderà il via la Midsummer School organizzata da Motore Sanità. Tre giorni, dal 9 all’11 luglio, di convegni e tavole rotonde con i massimi esperti, stakeholder e rappresentanti delle Istituzioni per ragionare sul presente e disegnare il futuro dell’oncologia in Italia. I lavori si apriranno alle ore 12, nella Sala Marco Biagi in Piazza Città di Lombardia 2, con un punto stampa di presentazione dell’evento. Il programma è assai fitto. I temi affrontati durante i lavori - introdotti dagli interventi di Marco Alparone, Vice Presidente e Assessore al Bilancio e Finanza, Regione Lombardia, Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO, Mariella Enoc, Procuratrice speciale Ospedale Valduce e Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità - saranno molti.

I TEMI E GLI OSPITI DELLA PRIMA GIORNATA (A QUESTO LINK IL PROGRAMMA COMPLETO)

La prima giornata prenderà il via con una sessione introduttiva istituzionale che vedrà la partecipazione di alcune tra le principali figure della governance regionale lombarda. Porteranno il loro saluto e contribuiranno a delineare il contesto in cui si inserisce l’iniziativa Romano La Russa, Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile della Regione Lombardia, Alessandro Fermi, Assessore all'Università, Ricerca, Innovazione della Regione Lombardia con delega a Ricerca biomedica e TTO, Carlo Borghetti, Consigliere Regionale, Regione Lombardia, Anna Dotti, Consigliere Regionale, Regione Lombardia, Sergio Gaddi, Vice Presidente della VII Commissione Cultura, Ricerca e Innovazione, Sport e Comunicazione, Angelo Orsenigo, Consigliere Regionale, Regione Lombardia, Marco Ambrosini, Presidente di ARIA Lombardia. Sarà Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità, a fornire l’introduzione di scenario, tracciando la linea dei temi chiave che saranno affrontati nel corso della giornata.

La medicina di precisione e l’oncologia del futuro

Il primo grande blocco tematico sarà dedicato all’ “Oncologia di precisione nei tumori solidi”, con l’intervento di Giuseppe Curigliano, Professore Ordinario di Oncologia Medica all’Università di Milano e Direttore della Divisione di Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative presso l’Istituto Europeo di Oncologia. A seguire – con il focus “L’avanguardia della diagnostica e della terapia in oncologia nel 2024/2025: investimento in innovazione che cambia lo scenario di diagnosi e cura” - si entrerà nello specifico dei diversi ambiti oncologici con sessioni dedicate a come cambierà lo scenario di diagnosi e cura nelle principali patologie.

Tumori gastrointestinali: interverranno Armando Santoro, Direttore Cancer Center e Responsabile UO Oncologia medica ed Ematologia Humanitas, e Salvatore Siena, Direttore Niguarda Cancer Center e Professore Ordinario di Oncologia Medica, Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia, Università degli Studi di Milano, Milano. Tumori di ovaio e utero: il punto sarà affidato a Domenica Lorusso, Professore Ordinario di Ostetricia e Ginecologia alla Humanitas University. Clelia La Russa, Department of Gynecological Oncology, Norfolk and Norwich University Hospital, parlerà di “diagnosi nei tumori ginecologici: la peculiarità dell’Inghilterra” Melanoma: lo scenario sarà tracciato da Michele Maio, Professore Ordinario di Oncologia dell’Università di Siena, Direttore del Dipartimento Oncologico e dell’Immunoterapia Oncologica dell’AOU Senese e Presidente di Fondazione NIBIT. Tumore della mammella: ne parlerà Filippo De Braud, Professore Ordinario Università di Milano e Direttore Dipartimento Oncologia-Ematologia IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano.

Il focus sulla stomia

Non mancherà uno spazio importante dedicato alla qualità della vita dei pazienti, con un panel incentrato sulla stomia e sulla necessità di un approccio realmente multidisciplinare. Il titolo della sessione sarà: “Stomia: collaborazione multidisciplinare e paziente preparato per una migliore qualità della vita. 10+1 action point” e vedrà la partecipazione di Marco Della Sanità, Infermiere Stomaterapia dell’Ospedale Civile di Legnano, Tommaso Dominioni, Chirurgia Generale Policlinico San Matteo di Pavia, e Pier Raffaele Spena, Presidente FAIS.

L’innovazione e il Gemello Digitale Umano

Nel pomeriggio ancora spazio all’innovazione con il “Laboratorio di Applicazioni Avanzate dell’Intelligenza Artificiale nella cura dei pazienti: il Gemello Digitale Umano”. A introdurre il tema – con lo speech “Da radiologo invisibile a radiologo indispensabile: una grande sfida” - sarà Nicoletta Gandolfo, Presidente SIRM. Seguiranno i contributi specifici di Isabella Castiglioni, Direttore Scientifico CDI con “Il Gemello Digitale del CDI”, e di Alessandro Maiocchi, Innovation Hub Director Bracco e Responsabile integrazione ed armonizzazione dati scientifici per il CDI Centro Diagnostico Italiano, che parlerà di “Ippocrate: piattaforma per lo sviluppo di modelli predittivi”. Ad Andrea Laghi sarà affidato l’intervento “HDT: fattibilità e prospettive”, mentre Luigi Corsaro, Senior Bioinformatics Data Scientist CDI , parlerà di “HDT: La comunità Scientifica Internazionale” . Ciro De Florio, Professore Associato di Logica e Filosofia della Scienza, dell'Università Cattolica di Milano, si concentrerà su “HDT: Modelli etici e AI”. Poi, Sergio Papa, Senior Scientific Advisor & Institutional Relations CDI, analizzerà il nuovo paradigma di prevenzione e predittività. La giornata continuerà con un focus sull’investimento in innovazione che cambia lo scenario di diagnosi e cura, con Mario Boccadoro, Professore Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienza per la Salute, Università di Torino, che interverrà su “Come cambia lo scenario di diagnosi e cura nei tumori oncoematologici: Mieloma”.

L’impatto delle infezioni del sito chirurgico sul paziente oncologico

Hayato Kurihara, Direttore Chirurgia d'Urgenza - IRCCS Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Vice-president ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery), Presidente eletto SICUT (Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del Trauma), parlerà di “Impatto delle infezioni del sito chirurgico (SSI), sul paziente oncologico”.

Oscar Bianchi, Presidente Nazionale AVIS, rifletterà sul tema: “Le possibili azioni con i donatori di sangue per la prevenzione, la ricerca e la cura dei tumori”. Infine, uno sguardo al futuro della ricerca sarà offerto da Angela Ianaro, dell’Osservatorio Innovazione Motore Sanità, con l’intervento: “Intelligenza artificiale e sviluppo di farmaci tra innovazione e regolamentazione”. La chiusura della giornata sarà affidata a Mario Melazzini, della Direzione Generale al Welfare della Regione Lombardia.

Il 10 e l’11 luglio i lavori della Midsummer School proseguiranno all’Istituto Europeo di Oncologia, presso l’Aula Magna La Pietra, via Ripamonti 435, attraverso diversi focus dedicati alle eccellenze che lo Ieo è in grado di mettere in campo, per poi passare ad un confronto sullo stato dell’arte della ricerca e dell’assistenza in una tavola rotonda con i principali IRCCS italiani.

La Midsummer School 2025 è organizzata da Motore Sanità in collaborazione con Regione Lombardia e con l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), il patrocinio di Alleanza Contro il Cancro, Associazione di iniziativa parlamentare e legislativa per la salute e la prevenzione, FAIS, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia, Io Raro, e il contributo incondizionato di Bracco, CDI, Convatec, Johnson & Johnson MedTech, Siemens Healthineers, Bristol Myers Squibb, Daiichi-Sankyo, Pfizer.

