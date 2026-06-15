Dal Lago di Nemi riemergono i vini custoditi sott'acqua: il 19 giugno il test della Cantina Subacquea Sperimentale

Tredici cantine dei Castelli Romani protagoniste di un progetto innovativo che punta sulla conservazione naturale del vino senza energia elettrica. Sommelier, ricercatori, amministratori locali e produttori si confronteranno sui risultati dell'esperimento

NEMI – Giovedì 19 giugno il Lago di Nemi diventerà il palcoscenico di un evento unico nel panorama enologico italiano. A partire dalle ore 18, presso l'area della pesca sportiva Catarci, saranno infatti riportate in superficie le bottiglie di vino custodite per alcuni mesi nelle acque del lago a circa 15 metri di profondità nell'ambito del progetto "Cantina Subacquea Sperimentale", ideato dall'imprenditore agricolo e vitivinicolo José Amici.

L'operazione sarà effettuata da un gruppo di subacquei coordinato dallo stesso Amici, che recupererà le bottiglie appartenenti a tredici cantine dei Castelli Romani. Una volta emerse, saranno sottoposte a valutazioni e test da parte di esperti del settore, tecnici universitari e rappresentanti dell'associazione Frascati Scienza, chiamati a verificare gli effetti della conservazione naturale nelle fresche acque lacustri e a valutarne la salubrità e la qualità organolettica.

L'esperimento nasce dalla volontà di studiare sistemi di conservazione sostenibili che non richiedano l'impiego di energia elettrica, sfruttando esclusivamente le caratteristiche ambientali offerte dal lago. Un approccio che unisce innovazione, ricerca e rispetto dell'ambiente, valorizzando al tempo stesso le eccellenze vitivinicole del territorio.

All'iniziativa prenderanno parte anche alcuni tra i più qualificati rappresentanti del mondo della sommellerie laziale. Tra questi sarà presente Umberto Trombelli, figura di riferimento dell'AIS Lazio, che insieme ad altri esperti contribuirà alle degustazioni e alle analisi comparative dei vini recuperati.

L'evento rappresenta anche un importante momento di collaborazione istituzionale. Sono stati invitati amministratori locali, regionali e nazionali e hanno annunciato la loro presenza numerosi sindaci dei Castelli Romani, tra cui Alberto Bertucci per Nemi, Fabio Papalia per Genzano di Roma, Gianluca Staccoli per Ariccia, Andrea Volpi per Lanuvio, Stefano Cecchi per Marino, Ascanio Cascella per Velletri e Francesca Sbardella per Frascati, insieme ad altri rappresentanti dei sette Comuni che hanno aderito al progetto.

La manifestazione coinvolge inoltre l'associazione Frascati Scienza, diverse realtà imprenditoriali locali e il Consorzio del Pane Casareccio di Genzano IGP, in una sinergia che punta a promuovere il territorio attraverso le sue produzioni di eccellenza.

Dalle ore 18.30 gli appuntamenti proseguiranno nel centro storico di Nemi, dove a Palazzo Ruspoli, in Piazza Roma, si terrà la conferenza stampa ufficiale dedicata alla presentazione dei risultati dell'esperimento. Sarà un'occasione di confronto tra produttori, ricercatori, istituzioni e operatori del settore, seguita da una degustazione dei vini protagonisti del progetto e di altre specialità enogastronomiche del territorio.

La scelta del Lago di Nemi non è casuale. Il progetto si svolge infatti in uno dei contesti naturalistici più suggestivi del Parco Regionale dei Castelli Romani, che ha sostenuto attivamente l'iniziativa. Il presidente Ivan Boccali e il direttore Francesco Ciferri hanno confermato la piena collaborazione dell'Ente Parco nell'ambito di un percorso condiviso con i Comuni coinvolti per promuovere sostenibilità ambientale, valorizzazione delle produzioni tipiche e sviluppo turistico.

La riemersione delle bottiglie rappresenta il momento culminante di un esperimento che ha saputo attirare l'attenzione di produttori, ricercatori e amministratori pubblici. Un'iniziativa che punta a dimostrare come la conservazione naturale del vino possa diventare non solo una pratica sostenibile, ma anche un elemento distintivo per rafforzare l'identità e l'attrattività dei Castelli Romani, trasformando il patrimonio ambientale del territorio in una risorsa concreta per la promozione delle sue eccellenze.

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