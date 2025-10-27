Dark Shimmer: il 30 ottobre esce per Instant Crush Records il primo singolo del duo Attolico Vertunni.

Roma, 27 ottobre 2025. Nel punto d’incontro tra due mondi lontani, tra le atmosfere sospese delle sonorità classiche indiane e quelle contemporanee elettroniche, il 30 ottobre 2025 esce “Dark Shimmer”, il primo singolo di Attolico Vertunni il nuovo progetto musicale che unisce il sitar di Leo Vertunni e l’elettronica di Adriano Attolico. Un dialogo inatteso tra tradizione e sperimentazione, tra memoria e futuro;un incontro tra corde e circuiti, tra la profondità meditativa di uno strumento millenario e l’energia pulsante delle architetture digitali.

Un debutto che, con la Instant Crush Record, vede la prima uscita nel 2025, forte di una lunga collaborazione tra una figura di rilievo del panorama del sitar, Leo Vertunni, e un nuovo protagonista della scena elettronica, Adriano Attolico, entrambi in gioco con nuove forme musicali, a cavallo tra classico e contemporaneo, per incontrarsi in una dimensione nuova.

Il sitar – tra i simboli più riconoscibili della musica classica indiana – racchiude una dimensione spirituale che trascende il suono: evoca il tempo ciclico, la contemplazione, la ricerca dell’armonia interiore. Nella cultura di provenienza, il sitar è un tramite tra l’umano e il divino, strumento di dialogo con l’invisibile. Portarlo in un contesto elettronico significa aprire una nuova via d’ascolto, dove la tradizione non viene assimilata ma riscritta attraverso il linguaggio contemporaneo.

Con questo singolo, il duo Attolico Vertunni traduce così l’incontro tra Oriente e Occidente in un’esperienza sonora totalizzante. Le texture elettroniche di Attolico, costruite su pulsazioni ipnotiche e stratificazioni cinematiche, accolgono il sitar di Vertunni come una voce viva, respirante, capace di fondere introspezione e ritmo, meditazione e vibrazione. Ne nasce una geografia sonora in cui nulla è decorativo: ogni nota è gesto, ogni frequenza è materia.

Se il mondo del sitar resta ancora poco conosciuto al grande pubblico, qui diventa terreno fertile per l’esplorazione, un ponte verso nuove forme di percezione:lontano da qualsiasi esotismo, l’incontro tra i due artisti si fa linguaggio comune, racconto di un tempo in cui la musica torna ad essere viaggio, scoperta, possibilità.

“Dark Shimmer è un ossimoro, 'bagliore oscuro', l'immagine potrebbe richiamare quella del riflesso di una luce in una grotta, l'atto di addentrarsi in un luogo profondo per trovare l’illuminazione”, spiegano Leo Vertunni e Adriano Attolico.

Attolico Vertunni sarà disponibile dal 30 ottobre 2025 su tutte le piattaforme di streaming.

