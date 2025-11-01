Un poliziotto è morto in un grave incidente accaduto nella notte a Torre del Greco. Ferito gravemente il collega 35enne. La vittima si chiamava Aniello Scarpati e aveva 47 anni. Sposato, padre di tre figli era assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato di polizia di Torre del Greco.

Secondo una prima ricostruzione, insieme al collega alla guida erano in via Europa durante normali controlli notturni, quando un suv proveniente dal senso opposto di marcia avrebbe improvvisamente travolto frontalmente la volante.

L'impatto è stato tremendo. Il capo pattuglia Scarpati è stato sbalzato ad oltre dieci metri di distanza ed è morto sul corpo. Soccorso, il collega alla guida, un agente 35enne, che ha riportato lesioni agli organi interni, è stato ricoverato presso l'ospedale del mare di Napoli ed è già stato sottoposto ad intervento chirurgico. Al momento versa in condizioni critiche ed è in pericolo di vita.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Già identificati i quattro occupanti del suv, tra cui alcuni minorenni, il guidatore resta tuttora irreperibile. Si sono dati alla fuga e non hanno prestato soccorso.