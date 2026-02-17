DeepL approda su AWS Marketplace, infondendo nuovo slancio alle aziende globali con l'efficienza della traduzione IA

COLONIA, Germania, 17 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, leader globale nella ricerca e nei prodotti di intelligenza artificiale, annuncia oggi la disponibilità delle sue soluzioni su AWS Marketplace. Ora i clienti possono accedere agli strumenti più avanzati di traduzione automatica e scrittura assistita basati sull'IA tramite l'API di DeepL su AWS Marketplace: in questo modo diventa ancora più facile, procurarsi, implementare e gestire l'intera piattaforma di IA linguistica di DeepL nel proprio ambiente IT.

I servizi di DeepL integrano traduzioni precise, sicure e di alta qualità direttamente negli strumenti, nei sistemi e nelle soluzioni dei clienti, così da ridurre eventuali problemi di adozione. Acquistando tramite AWS, i clienti di DeepL possono contare sulla sicurezza, la scalabilità e la portata globale dell'infrastruttura AWS. DeepL ha anche superato la Foundational Technical Review di AWS, a ulteriore conferma del proprio allineamento alle best practice AWS in materia di sicurezza, affidabilità ed eccellenza operativa.

"DeepL sta aiutando aziende europee e non solo ad abbattere le barriere linguistiche e a cogliere nuove opportunità di crescita" afferma Gavin Mee, Chief Operating Officer di DeepL. "Ora che DeepL è disponibile su AWS Marketplace, diventa ancora più facile per i clienti scegliere, acquistare e implementare le nostre soluzioni, rendendo più lineare il percorso dalla fase di valutazione a quella effettiva di implementazione. In collaborazione con AWS, mettiamo a disposizione delle imprese soluzioni IA all'avanguardia per le loro attività mission-critical, con la massima velocità e scalabilità".

"AWS Marketplace rappresenta ormai un'infrastruttura fondamentale nell'era dell'IA: aiuta i clienti a orientarsi tra le diverse offerte per individuare, valutare e implementare le soluzioni di IA di cui hanno bisogno, offrendo al contempo a partner come DeepL un percorso semplificato per raggiungere potenziali acquirenti enterprise in tutto il mondo" afferma Miguel Alava, General Manager Software and Technology companies EMEA di AWS. "La presenza di DeepL su AWS Marketplace è un ulteriore esempio di questo valore aggiunto: i clienti hanno accesso immediato a traduzioni IA di alta qualità che li aiutano ad abbattere le barriere linguistiche ed espandersi a livello globale".

Clienti come thatgamecompany, azienda leader nello sviluppo di videogiochi, si avvalgono già dell'API di DeepL su AWS per permettere ai gamer di comunicare con facilità in qualsiasi lingua quando sono alla console. Per saperne di più sull'offerta di DeepL su AWS Marketplace, visita DeepL AWS Marketplace.

Informazioni su DeepL

DeepL è un'azienda internazionale che si occupa di ricerca e prodotti di IA, specializzata nella creazione di soluzioni sicure e intelligenti per problemi aziendali complessi. Oltre 200 000 clienti business e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL non solo per tradurre con precisione in forma scritta e orale, ma anche per migliorare il modo di scrivere. Con una storia all'insegna dell'innovazione, della qualità e della sicurezza, DeepL continua ad ampliare la propria offerta oltre il campo linguistico con il lancio di DeepL Agent, un assistente IA autonomo progettato per trasformare il modo in cui le aziende e i professionisti svolgono il proprio lavoro. Fondata nel 2017 dall'amministratore delegato Jarek Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 1000 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures. Ulteriori informazioni su DeepL sono disponibili all'indirizzo www.deepl.com.

