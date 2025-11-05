DeepL presenta strumenti di IA linguistica di ultima generazione e una soluzione rivoluzionaria di IA agentica per la produttività

BERLINO, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, leader globale nella ricerca e nello sviluppo di prodotti di intelligenza artificiale, ha annunciato oggi due importanti innovazioni per il mondo del lavoro: DeepL Agent e Customization Hub.

Durante la conferenza annuale DeepL Dialogues, l'azienda ha annunciato che è ora disponibile DeepL Agent, un agente autonomo basato sull'IA progettato per semplificare e automatizzare un'ampia gamma di attività svolte dai lavoratori specializzati. DeepL ha inoltre annunciato ulteriori innovazioni nell'IA linguistica con il lancio del Customization Hub e l'aggiunta di oltre 70 nuove lingue alla piattaforma.

Jarek Kutylowski, Amministratore delegato e fondatore di DeepL ha commentato: "DeepL sta continuando a crescere e porta avanti missione sempre più ambiziosa: consentire alle persone di esprimere appieno il proprio potenziale, trasformando il proprio potenziale trasformando il modo di lavorare attraverso le lingue e non solo. La traduzione resta centrale per noi, ma con gli annunci di oggi, siamo orgogliosi di ampliare il nostro raggio d'azione lanciando innovazioni pionieristiche nell'IA agentica".

"I nostri clienti devono affrontare tutti la stessa sfida: compiti ripetitivi e incoerenze che frenano la produttività. DeepL Agent e Customization Hub rispondono insieme a questa sfida: la nostra soluzione di IA agentica permette ai team di concentrarsi su attività ad alto impatto automatizzando i processi di routine, mentreCustomization Hub velocizza i progetti riducendo al minimo le revisioni manuali. Insieme, stabiliscono nuovi standard di efficienza, velocità e scalabilità, aiutando le aziende a crescere nonostante la continua evoluzione dei requisiti linguistici e del contesto lavorativo".

"Unendo strumenti intelligenti con l'approccio 'human-in-the-loop', non stiamo solo aumentando la produttività dei singoli lavoratori, ma stiamo aiutando intere organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi più importanti".

Arriva DeepL Agent

Considerato che in media un lavoratore passa da un'app all'altra e da un sito all'altro quasi 1200 volte al giorno, perdendo 11 ore ogni settimana per scovare dati in diversi sistemi, oggi più che mai si avverte la necessità di strumenti che aumentino l'efficacia in termini di produttività. Per questo, i tool che permettono di centralizzare le informazioni, raccogliendole in un unico posto, così da ridurre i continui cambiamenti di contesto, sono le soluzioni aziendali del futuro. Dopo una lunga fase di beta testing, che ha coinvolto più di 1000 utenti interni ed esterni e ha comportato l'esecuzione di oltre 20.000 azioni, DeepL Agent è finalmente disponibile al pubblico.

DeepL Agent è come un collega estremamente efficiente che lavora con te: un agente di IA progettato per aumentare la produttività ragionando, pianificando e operando per conto tuo, con supervisione umana per garantire precisione, controllo e una collaborazione senza intoppi. Per esempio, può fungere da agente di vendita che cerca in autonomia potenziali clienti in un CRM, scrive messaggi personalizzati con richieste di contatto e pianifica le attività di follow-up. Nel servizio clienti, può risolvere problemi, occuparsi dei cambi e controllare le scorte senza bisogno di alcun intervento umano. Nell'ambito del marketing, può identificare le tendenze, effettuare un'analisi dei competitor, creare contenuti e coordinare le campagne dall'inizio alla fine. Semplificando queste attività di routine, DeepL Agent permette ai team di investire il proprio tempo in progetti di natura più strategica.

Intergandosi alla perfezione con gli strumentigià utilizzatti dall'azienda, come CRM, e-mail, calendari, portali e strumenti di project management, DeepL Agent comprende e si adatta alla logica, ai dati e ai flussi di lavoro di ciascuna azienda. Inoltre,t può essere usato da chiunque e non richiede complesse integrazioni per generare valore, il tutto assicurando la sovranità e la privacy dei dati, grazie a rigorosi standard di sicurezza e controllo di livello enterprise.

Uniformità nel linguaggio del brand a livello globale

Nella cornice di DeepL Dialogues è stato presentato anche Customization Hub, una piattaforma avanzata che raccoglie glossari, regole di stile e memorie di traduzione in un unico sistema. Customization Hub arricchisce ulteriormente la qualità linguistica di DeepL, facendo rispettare in automatico i requisiti linguistici durante la traduzione e riducendo al minimo gli errori su larga scala, tenendo sempre conto del contesto. In tal modo, i team dovranno dedicare meno tempo al post-editing.

Questa innovazione aiuta le aziende ad assicurare coerenza con il tone of voice del brand e la sua terminologia, velocizzando le traduzioni e migliorando la qualità. Ottimizzando i flussi di lavoro e intervenendo a monte per prevenire le incoerenze, questa soluzione mira a migliorare l'efficienza e la qualità delle traduzioni. Tutto ciò permette alle aziende di poter contare su traduzioni affidabili su larga scala, tenendo sotto controllo i costi e riducendo al minimo i cicli di revisione.

Il processo di localizzazione attuale è lento, frammentato e soggetto a errori. I requisiti a livello linguistico sono sparsi in diversi strumenti, così è difficile tenerne traccia e utilizzarli in modo efficace. Di conseguenza, i team devono dedicare gran parte del loro tempo a risolvere errori di traduzione, anziché concentrarsi sulle attività creative e sulle sfumature di significato. Fornendo a DeepL il contesto, proprio come avviene con un esperto linguistico, le aziende possono contare su traduzioni precise, revisioni più veloci, meno errori e una notevole riduzione dei costi.

DeepL aggiunge 70 nuove lingue

DeepL ha anche annunciato un notevole ampliamento delle lingue supportate, che ora sono più di 100, di cui circa 70 aggiunte in versione beta per i clienti aziendali. La piattaforma ora offre quasi tutte le venti lingue più parlate al mondo. Nella regione EMEA, ora sono disponibili tutte e 24 le lingue ufficiali dell'UE, con l'aggiunta di croato, bosniaco, serbo, swahili, afrikaans e malgascio. Nell'area del Sudest Asiatico, le nuove lingue comprendono l'hindi, il malese, il tagalog, il bengalese, il marāṭhi, il tamil e l'urdu, tutte aggiunte in risposta alle richieste dei clienti aziendali.

DeepL Dialogues è il momento clou di un 2025 entusiasmante per DeepL, che ha visto il lancio di svariati nuovi prodotti, come DeepL Voice per Zoom Meetings, DeepL Marketplace e adesso DeepL Agent. DeepL continua a fornire soluzioni di IA che migliorano l'efficienza aziendale, dalla traduzione ai flussi di lavoro quotidiani. L'innovazione e la ricerca e sviluppo restano centrali nella strategia di DeepL, impegnata nella creazione di un'IA più intelligente e integrata che trasformi il modo di lavorare delle aziende in tutto il mondo.

Informazioni su DeepL

DeepL è azienda specializzata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti di intelligenza artificiale, che sviluppa soluzioni innovative per aziende e professionisti. Oltre 200 000 clienti e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL non solo per tradurre con precisione in forma scritta e orale, ma anche per migliorare il modo di scrivere. L'azienda sta espandendo la propria offerta oltre il settore linguistico con DeepL Agent, un assistente IA autonomo progettato per semplificare e automatizzare il modo di lavorare di aziende e professionisti. Fondata nel 2017 dall'amministratore delegato Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 1000 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures. Per maggiori informazioni: www.deepl.com

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.