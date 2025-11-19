Delta e Siemens rafforzano la loro collaborazione per ottimizzare l'infrastruttura energetica dei data center nell'era dell'IA e del cloud

BANGKOK, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Delta, uno dei principali fornitori globali di soluzioni energetiche e tecnologie intelligenti e sostenibili, e Siemens Smart Infrastructure hanno avviato una partnership globale per fornire soluzioni energetiche modulari e prefabbricate in grado di accelerare la realizzazione dell'infrastruttura dei data center, riducendo al contempo indo significativo il CAPEX. La collaborazione offre agli operatori hyperscale e colocation un vantaggio strategico nel competitivo mercato dei data center dedicati all'intelligenza artificiale e al cloud computing, garantendo massime prestazioni, efficienza energetica e affidabilità.

Victor Cheng, CEO di Delta Electronics (Thailandia), ha dichiarato: «La rapida crescita dell'intelligenza artificiale richiede una collaborazione dinamica con partner solidi – un elemento centrale della strategia a lungo termine di Delta. La firma di questo accordo in Thailandia sottolinea l'importanza strategica delle nostre capacità globali di produzione e integrazione. Attivando i nostri hub di integrazione in APAC ed EMEA, portiamo sul mercato una soluzione trasformativa: una piattaforma modulare e prefabbricata che consente consegne rapide e localizzate, una maggiore prevedibilità progettuale e un time-to-market significativamente ridotto per le nuove capacità».

Stephan May, CEO Electrification & Automation di Siemens Smart Infrastructure, ha aggiunto: «La nostra partnership con Delta rappresenta una pietra miliare per la costruzione di data center nei mercati caratterizzati dalla crescita più rapida a livello mondiale. Combinando la distribuzione elettrica e i servizi di ingegneria di Siemens con le soluzioni ad alta efficienza di UPS, batterie e raffreddamento di Delta, offriamo insieme una soluzione prefabbricata e altamente adattabile che può ridurre il time-to-market fino al 50%. Questo approccio non solo diminuisce il rischio di costruzione grazie a una maggiore prevedibilità, ma migliora anche l'efficienza energetica e supporta gli obiettivi di sostenibilità a lungo termine dei nostri clienti.»

Jimmy Yiin, Executive Vice President Global Business Operations di Delta Electronics, Inc., ha commentato: «L'impegno di Delta per l'efficienza energetica è un pilastro fondamentale di questo accordo. La nostra esperienza nei sistemi energetici, dalla rete fino al componente , ci consente di progettare l'architettura più vicino al carico critico. I nostri gruppi di continuità (UPS), i sistemi di batterie e le tecnologie avanzate di gestione termica sono progettati specificamente per le elevate densità di potenza richieste dall'era dell'IA. La collaborazione con Siemens ci permette di ampliare rapidamente la diffusione delle nostre soluzioni avanzate ed efficienti attraverso un'unica catena di fornitura globale e supportata in EMEA e APAC.»

Al centro dell'accordo vi è la fornitura di soluzioni energetiche integrate e prefabbricate in container (SKID ed eHouse). La prefabbricazione e il pre-testing di questi sistemi energetici modulari fuori sito, uniti a un layout ottimizzato, consentono un approccio standardizzato plug-and-play che riduce il time-to-market fino al 50%, abbassa i rischi di costruzione e massimizza lo spazio disponibile nei data center. Il design efficiente può permettere fino al 20% di risparmio sul CAPEX e fino al 27% di riduzione delle emissioni di CO₂, grazie alla minore quantità di calcestruzzo richiesta dal layout ottimizzato.

Siemens e Delta puntano con decisione su partnership che integrino le rispettive competenze e i rispettivi portafogli per offrire i migliori risultati ai clienti. Collegando i principali attori dell'intera catena del valore, questo approccio basato sull'ecosistema di partner promuove l'innovazione e l'interoperabilità necessarie per affrontare le principali sfide globali nel settore dell'energia e dei data center.

Per maggiori informazioni, visitare www.delta-emea.com

Informazioni su Delta

Fondata nel 1971 e quotata alla Borsa di Taiwan (codice: 2308), Delta è leader mondiale nelle alimentazioni switching e nei prodotti per la gestione termica, con un ampio portafoglio di sistemi e soluzioni intelligenti basati su IoT per il risparmio energetico nei settori dell'automazione industriale, automazione degli edifici, alimentazione per telecomunicazioni, infrastrutture per data center, ricarica per veicoli elettrici, energia rinnovabile, accumulo di energia e visualizzazione. L'obiettivo di Delta è promuovere lo sviluppo della manifattura intelligente e delle città sostenibili.

Come cittadino aziendale di livello mondiale guidato dalla missione "Fornire soluzioni innovative, pulite ed efficienti dal punto di vista energetico per un domani migliore", Delta sfrutta la propria competenza nelle tecnologie di elettronica di potenza ad alta efficienza e un modello di business basato su principi ESG per affrontare le principali sfide ambientali, come il cambiamento climatico. Delta serve i propri clienti attraverso uffici commerciali, centri di ricerca e sviluppo e stabilimenti produttivi situati in quasi 200 sedi in 5 continenti.

Nel corso della sua storia, Delta ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti globali per i risultati aziendali, le tecnologie innovative e l'impegno verso l'ESG. Dal 2011, Delta è inclusa nell'indice mondiale Dow Jones Sustainability™ (precedentemente DJSI World Index) per 14 anni consecutivi. Delta ha inoltre ottenuto quattro volte la doppia "A List" del CDP per il suo significativo contributo alla lotta contro il cambiamento climatico e la tutela delle risorse idriche ed è stata nominata Supplier Engagement Leader per lo sviluppo continuo di una catena del valore sostenibile per otto anni consecutivi.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2826265/Delta_Siemens_Strategic_Partner.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2826266/Delta_Siemens_Signing.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2727090/Delta_Electronics_logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.