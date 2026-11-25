Il Senato ha convertito in legge il rinvio delle limitazioni strutturali in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Circa 200.000 veicoli commerciali restano su strada, ma divieti comunali e misure antismog continuano a valere. Per artigiani, corrieri e piccole imprese è un anno da usare per rifare i conti sulla flotta

A cura di Fleet Specialist

Circa 200.000 furgoni e camion diesel Euro 5 guadagnano un altro anno nelle regioni del Nord. Il 17 novembre, il Senato ha approvato in via definitiva, la conversione del decreto-legge n. 167, già votato dalla Camera il 10 novembre. La legge di conversione, la n. 210, conferma senza modifiche lo slittamento dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 dell'obbligo per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di inserire nei piani per la qualità dell'aria limitazioni strutturali per auto e veicoli commerciali diesel Euro 5.

È il secondo rinvio consecutivo. L'obbligo nasce dal decreto-legge 121 del 2023, che aveva fissato il primo stop al 1° ottobre 2025, poi slittato al 2026. I mezzi interessati sono stati immatricolati grossomodo tra il 2011 e il 2015: il furgone dell'idraulico, il cassonato dell'impresa edile o il veicolo con cui un piccolo corriere copre l'ultimo miglio. Secondo i dati del ministero, nel bacino padano circolano anche oltre 1,2 milioni di auto diesel della stessa classe.

Per chi lavora con un furgone, però, la proroga va letta con attenzione. Riguarda solo il divieto strutturale previsto dalla norma nazionale, che vale dal 1° ottobre al 31 marzo e parte dai comuni sopra i 100.000 abitanti. Ordinanze comunali, Ztl e protocolli antismog restano in vigore, e le Regioni possono anticipare i limiti o sostituirli con misure equivalenti.

Blocco diesel Euro 5: quattro regioni, quattro calendari

Il rinvio è nazionale, ma ogni Regione lo ha applicato a modo suo. Per un'impresa che lavora su più province il risultato è un mosaico di regole.

Lombardia: la delibera regionale XII/6846 del 28 settembre ha spostato lo stop al 1° ottobre 2027 nei comuni sopra i 100.000 abitanti: Milano, Brescia, Bergamo e Monza. Restano i divieti per i diesel fino a Euro 4 e le misure antismog temporanee, mentre a Milano continuano a valere le regole comunali di Area B e Area C; Piemonte: l'unica Regione ad aver eliminato il blocco strutturale: l'aggiornamento del piano per la qualità dell'aria lo ha sostituito con misure compensative. Nei giorni di smog, però, il semaforo arancio ferma i diesel Euro 5 dalle 8.30 alle 18.30; Veneto: lo stop è rinviato al 1° ottobre 2027 nei comuni sopra i 100.000 abitanti, tra cui Padova, Venezia, Verona e Vicenza, e fino al 30 aprile 2027 valgono misure compensative. Le allerte arancio e rossa colpiscono comunque gli Euro 5 nei comuni sopra i 30.000 abitanti e negli agglomerati; Emilia-Romagna: la Regione ha sospeso il blocco per questa stagione nei nove comuni sopra i 100.000 abitanti, dove circolano circa 90.000 dei veicoli interessati. In cambio, ha allungato i blocchi d'emergenza alla fascia 8-19 nei comuni sopra i 30.000 abitanti e mantiene le domeniche ecologiche.

Con soglie diverse tra comuni da 30.000 e da 100.000 abitanti, lo stesso furgone può muoversi senza vincoli in un comune e trovare il blocco in quello vicino, nello stesso giorno di allerta smog. Per questo, prima di guardare i listini, conviene mappare i percorsi reali della flotta: quali comuni si attraversano, in quali fasce orarie, con quale frequenza. È il modo più rapido per separare i mezzi che possono restare in servizio da quelli il cui fermo peserebbe su fatturato e puntualità delle consegne.

Il primo controllo è sul libretto: la classe ambientale è indicata alla voce V.9 della carta di circolazione o del documento unico, e si può verificare dalla targa sul Portale dell'Automobilista. In Lombardia, quando i limiti scatteranno, c'è anche Move-In, il servizio regionale che sostituisce i divieti con un tetto annuo di chilometri misurato da una scatola nera: una soluzione ponte per i mezzi che entrano in città solo di rado.

Il conto del vecchio furgone

Il mezzo già ammortizzato ha costi che non compaiono tra le rate, come carburante, officina e giorni di fermo. Il confronto utile, quindi, è tra due spese future: tenere il furgone attuale per altri due o tre anni, oppure sostituirlo.

Prendiamo un furgone che percorre 30.000 chilometri l'anno. Se un modello recente consuma 1,5 litri in meno ogni 100 chilometri, il risparmio è di 450 litri l'anno. Con il gasolio self a 2,197 euro al litro, media nazionale rilevata dal Mimit il 23 novembre, fanno circa 990 euro, che scendono intorno a 810 per un'impresa che detrae l'Iva. In quattro anni sono oltre 3000 euro, e la fine dello sconto sulle accise, scaduto lo stesso 23 novembre, può far salire la cifra.

Da solo, questo risparmio non giustifica un investimento da decine di migliaia di euro. Va messo accanto a manutenzione straordinaria, giorni di fermo e valore residuo. Proprio il valore residuo rischia di essere sottovalutato: più si avvicina la scadenza, più al Nord si restringe la platea di chi compra un diesel Euro 5 usato.

Il risultato cambia molto da un'impresa all'altra. Un furgone che lavora poco, fuori dalle aree soggette a limiti e con pochi guasti, può restare in servizio senza problemi. Lo stesso modello impiegato ogni giorno per consegne nei capoluoghi, diventa invece un rischio per la continuità del servizio.

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Tenere, sostituire o elettrificare la flotta commerciale?

Chi decide di intervenire ha tre strade. Tenere l'Euro 5 resta ragionevole se il mezzo lavora fuori dalle aree con limiti e i costi di gestione sono sotto controllo. Passare a un diesel Euro 6 recente, risolve i divieti di oggi e garantisce autonomia e portata, ma non mette al riparo da restrizioni future. Il furgone elettrico ha senso soprattutto per giri prevedibili, chilometraggi giornalieri contenuti e la possibilità di ricaricare in sede.

A orientare la scelta devono essere i numeri della flotta: chilometri percorsi, ingressi nei centri urbani, carico medio, autonomia reale richiesta, disponibilità di un mezzo di riserva e anni di utilizzo previsti.

Conta anche la formula di acquisizione. Con l'acquisto il valore residuo resta all'impresa, insieme al rischio che si svaluti. Il noleggio a lungo termine trasforma la spesa in un canone fisso, che in genere include manutenzione e assicurazione, e sposta sul noleggiatore il rischio legato al valore futuro del mezzo.

Il rinvio al 2027 toglie urgenza, ma non ferma l'invecchiamento dei mezzi né semplifica le regole locali. Chi aspetterà l'estate del 2027 rischia di cercare un furgone insieme a migliaia di altre imprese, con meno margine per confrontare offerte e tempi di consegna. I dodici mesi guadagnati servono a evitare quella corsa: verificare i percorsi, fare i conti e stabilire quale mezzo sostituire per primo, e quando.

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