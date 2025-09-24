“Difese immunitarie e inverno: scegliere bene è già prevenzione”

Monza, 24/09/2025. Con l’arrivo dell’inverno, l’organismo è sottoposto a fattori che mettono sotto pressione il sistema immunitario: freddo, meno sole, virus in circolazione e stanchezza diffusa. In questo contesto, la prevenzione diventa fondamentale e l’uso di integratori alimentari di qualità rappresenta una strategia concreta per sostenere le difese naturali.

NOVAPRI, azienda con sede a Monza, è un riferimento nazionale nella produzione di integratori e cosmetici notificati al Ministero della Salute, presenti nei principali database di tracciabilità come Farmadati. Grazie ad un approccio scientifico rigoroso e controlli costanti, garantisce soluzioni sicure, efficaci e realmente orientate al benessere.

Durante la stagione fredda, integratori formulati con vitamine, minerali, antiossidanti e fitocomplessi selezionati, possono aiutare a rafforzare l’organismo e a ridurre l’impatto di infezioni stagionali, cali di energia e affaticamento. La loro efficacia, tuttavia, dipende sempre dalla qualità delle materie prime e dalla correttezza dell’assunzione.

“Un integratore efficace non è quello che promette miracoli, ma quello la cui composizione è supportata da evidenze scientifiche e test rigorosi”, afferma il dott. Stefano Anzilotti Gambarini, titolare di NOVAPRI, laureato in Farmacia all’Università di Ferrara e con oltre 15 anni di esperienza in preparazioni galeniche e magistrali. “Supportare il sistema immunitario significa preservare energia ed equilibrio psicofisico, migliorando la qualità della vita”.

NOVAPRI offre anche servizi personalizzati, come consulenze e linee private label. Ogni fase della produzione è interna: dalla selezione degli ingredienti al confezionamento finale. Una filiera controllata e rigorosa che mette al centro la salute del consumatore.

“Accanto alla qualità degli integratori, resta fondamentale lo stile di vita”, sottolinea ancora il dott. Anzilotti. “Una dieta equilibrata, il giusto riposo, l’attività fisica e la gestione dello stress sono le basi di un sistema immunitario efficiente. Gli integratori non sostituiscono queste abitudini, ma le completano nei momenti in cui il corpo ha bisogno di un supporto in più”.

Scegliere integratori di qualità oggi non è solo una scelta, ma una responsabilità. NOVAPRI unisce competenza scientifica, sicurezza normativa e attenzione alla persona, offrendo un supporto affidabile per affrontare l’inverno con più forza e benessere.

