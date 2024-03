Dottor Yari Basente: “Nuove tecnologie e alta specializzazione, così chi ha subito la perdita di denti trova rimedio rapido e indolore”

Il responsabile dello studio odontoiatrico di Sassari spiega i passi da gigante compiuti nell’ambito dell’implantologia

Sassari, 22 marzo 2024. L’odontoiatria è tra le branche mediche più innovative e tecnologicamente avanzate, tra nuove strumentazioni e sistemi di ultima generazione che hanno impresso profonde trasformazioni al settore. In particolar modo, l’ambito dell’implantologia ha giovato pienamente dei moderni protocolli, persino capaci di risolvere problematiche legate alla mancanza di denti nell’arco di una sola giornata. “L’obiettivo è quello di offrire maggiore precisione e rapidità nella cura dei pazienti. Sembra impossibile rispetto a qualche anno fa, eppure il livello tecnologico raggiunto ci permette di operare in maniera celere e indolore, garantendo alle persone di riacquisire il sorriso in poche ore”, spiega il Dottor Yari Basente, responsabile a Sassari di uno studio multidisciplinare per la cura dei denti. L’implantologia giova dell’eccellenza tecnologica digitale di macchinari per le TAC quali la cone beam che, grazie all’elaborazione immediata delle immagini, permette di comprendere esattamente dove intervenire. “Le strutture odontoiatriche che hanno a disposizione strumentazioni moderne lavorano in un contesto altamente tecnologico. Attraverso i software — spiega lo specialista — vengono elaborate le immagini, si progettano gli interventi e le protesi e, a seconda del caso, clinico si può operare con la chirurgia guidata”.

In questo modo, gli impianti vengono inseriti nei punti prestabiliti, senza incisioni delle gengive e, dunque, con fastidi minimi per i pazienti. Le nuove tecniche, come sottolineato dal Dottor Basente, non sostituiscono la chirurgia tradizionale, ma la affiancano unendo la tecnologia all’esperienza degli odontoiatri, ciascuno specializzato in un ramo della medicina. “Fondamentale per chi si sottopone alle cure dentali essere certi che presso i centri per la salute orale siano presenti specialisti in ciascuna branca dell’odontoiatria”, ricorda Basente. “Dalla figura dell’anestesista e passando per chi opera nel campo dell’ortodonzia, della parodontologia o dell’endodonzia, solo in questo modo si può avere la certezza di una cura efficace, per un lavoro multidisciplinare ad hoc basato su ogni singolo paziente”. Un’attenzione verso le persone che ha spinto verso un’altra rivoluzione, quella dell’implantologia gentile. L’approccio al paziente, come evidenzia il responsabile dello studio sassarese, è di fondamentale importanza per la buona riuscita degli interventi, da quelli più semplici ai più complessi. Da qui la volontà di accoglienza, di comprensione profonda dei bisogni, dell'ascolto e dell'elaborazione di un piano terapeutico personalizzato per ogni paziente. “Parte tutto dalla comunicazione — ricorda Yari Basente —, il dialogo con il paziente è la prima forma di cura delle sue problematiche dentali”.

