È Myriam Mazza la professionista napoletana tra i vincitori del premio “Outstanding leadership Awards” per il settore Salute a Dubai

Myriam Mazza, è il nome della professionista che insieme ad altri autorevoli personaggi, si è aggiudicata il premio “Outstanding leadership Awards” consegnato presso la Health 2.0 Conference a Dubai.

Farmacista, laureata presso la facoltà di Farmacia all’Università degli Studi di Napoli, consegue successivamente una specializzazione in Scienze e Tecnologie Cosmetiche presso l’università di Ferrara. È a oggi anche Presidente dell’Associazione Ricomincio da me, fondata nel 2018, che si occupa di dermocosmesi oncologica, paidocosmesi ed etnocosmesi. È proprio l’amore e la passione per la dermocosmesi oncologica ad aver fatto guadagnare alla dott.ssa Mazza l’agognato premio. Da un lato vi troviamo infatti l’etnocosmesi, improntata sull’affrontare in maniera positiva la multiculturalità, dall’altro la dermocosmesi oncologica al servizio del prossimo, ovvero dei malati oncologici, delle donne svantaggiate e dei caregiver. Tutto ciò è possibile grazie all’impegno dell’associazione Ricomincio da me, di cui Myriam Mazza è fondatrice e presidente. Rdm da diverso tempo, ufficializza il suo impegno anche nei confronti di persone provenienti da paesi diversi. L’associazione si occupa di fatti, attraverso l’etnocosmesi, dello studio, la cura, e l’accudimento di pelli di etnia diversa. Da qui nasce un importante collaborazione con una cooperativa senegalese, dove persone di diverse etnie imparano a valorizzare il proprio sé.

Un premio significativo quello assegnato a Myriam Mazza che si configura certamente nel settore della salute (In recognition of your contribution to field of health). Un premio, “l’Outstanding leadership Awards” consegnato per l’ispirazione, il valore umano e l’innovazione in ambito lavorativo attraverso un impegno che abbraccia diverse categorie di persone e che esprime la sua efficacia proprio nella dermocosmesi oncologica. Tra i premiati, insieme alla dott.ssa Mazza, medici e professionisti del settore di calibro internazionale.

Grande emozione per la dott.ssa Mazza, che commenta il premio così: “È stato un onore ricevere questo premio per l'innovazione, la leadership e soprattutto il valore umano che guidano il mio lavoro. Ogni giorno mi impegno ad accudire attraverso la dermocosmesi le persone che attraversano il terribile momento delle terapie oncologiche, attraverso dei protocolli di cura per la pelle che li aiutano non solo a non perdere la loro autostima e fiducia, ma al tempo stesso, anche ad essere una soluzione per contenere e prevenire gli effetti collaterali a carico della pelle. L’Outstanding Leadership Awards, è un tributo non solo al duro lavoro, ma anche a tutte le persone che mi supportano ed incoraggiano costantemente. Continuerò a lavorare instancabilmente per portare avanti i miei valori, e la missione che mi sono preposta. Credo in un mondo migliore, dove bisogna impegnarsi e guardare oltre”.

