“Echi di Fine Estate”, il Municipio Roma VI porta a Tor Bella Monaca una serata di musica, teatro, lirica e danza

Venerdì 25 settembre, alle ore 19, l’Arena del Teatro di Tor Bella Monaca ospita un grande appuntamento culturale a ingresso gratuito

ROMA – Una serata dedicata all’arte, alla cultura e alla partecipazione, con un programma che attraversa musica, teatro, lirica e danza. È questo il senso di “Echi di Fine Estate”, iniziativa promossa dal Municipio Roma VI delle Torri, in programma venerdì 25 settembre alle ore 19.00 presso l’Arena del Teatro di Tor Bella Monaca, in via Bruno Crino, 5.

L’appuntamento, pensato per offrire alla cittadinanza un momento di spettacolo e condivisione, riunirà sul palco interpreti e professionisti di diverse discipline artistiche, dando vita a una serata all’insegna della contaminazione tra generi e linguaggi.

La manifestazione vedrà la partecipazione di Elena Bonelli, attrice e cantante, Giandomenico Anellino, chitarrista e compositore, Paola Quattrini, attrice, e Clive Riche & The Old Records Band.

Ad arricchire il programma sarà inoltre la presenza del Deposito Studio Danza – Centro Formazione Artistica, mentre per la sezione lirica interverrà il soprano Maria Tomassi, accompagnata musicalmente da Mauro Conti al flauto e Denis Volpi al pianoforte.

La direzione artistica della serata è affidata a Fausto Costantini.

Barbato: “La cultura deve essere accessibile e vivere nei territori”

A promuovere l’iniziativa sono la consigliera comunale Francesca Barbato e i consiglieri del Municipio Roma VI Marco Guercioni e Antonio Villino, nell’ambito dell’attività istituzionale del Municipio Roma VI, che sostiene e promuove l’appuntamento.

“Echi di Fine Estate nasce dalla volontà di offrire ai cittadini una serata di qualità, capace di mettere insieme grandi interpreti e differenti espressioni artistiche in uno dei luoghi simbolo della cultura del nostro territorio. La cultura deve essere accessibile, deve incontrare le persone e deve vivere nei quartieri. Per questo abbiamo voluto un appuntamento gratuito e aperto alla cittadinanza, nel quale musica, teatro, lirica e danza possano dialogare e diventare occasione di incontro e partecipazione.

Ringrazio il Municipio Roma VI per aver promosso e sostenuto questa iniziativa, il direttore artistico Fausto Costantini, tutti gli artisti e i professionisti coinvolti e quanti hanno contribuito alla realizzazione della serata. Tor Bella Monaca e il territorio del Municipio meritano occasioni culturali capaci di valorizzare gli spazi e, soprattutto, di coinvolgere la comunità.”

L’iniziativa si inserisce quindi nella programmazione culturale del Municipio Roma VI, con l’intento di valorizzare il territorio attraverso un appuntamento aperto alla cittadinanza e caratterizzato dalla presenza di artisti provenienti da differenti ambiti dello spettacolo.

Del Guerra: “La cultura ci ricorda che siamo parte di una comunità”

Chiara Del Guerra – Assessora - Valorizzazione Patrimonio Archeologico, Pari Opportunità, Turismo, Edilizia Scolastica

“L’arte, il teatro e la musica sono il tessuto connettivo che tiene unita la nostra società: vivere la cultura significa contrastare l’isolamento e riscoprirsi parte di una comunità viva, aperta e inclusiva. Ringrazio la consigliera Barbato per aver portato questo evento sul territorio con questo spirito. Salutiamo insieme l’estate e accogliamo la nuova stagione con la bellezza dello stare insieme.”

Franco: “La cultura come strumento di partecipazione e crescita”

Nicola Franco – Presidente Municipio 6 - Delega alla Pianificazione del Territorio, Rigenerazione Urbana, Trasformazione Ecologica, Progetti Speciali, Cultura

“Con l’evento “Echi di Fine Estate” vogliamo ribadire il ruolo della cultura come strumento di partecipazione, incontro e crescita della comunità. Portare a Tor Bella Monaca musica, teatro, lirica e danza significa offrire ai cittadini un’occasione di qualità e valorizzare uno spazio culturale importante del territorio. L’ingresso gratuito va proprio in questa direzione: permettere a tutti di prendere parte a una serata di spettacolo e condivisione. Ringrazio Francesca Barbato, Fausto Costantini e tutti gli organizzatori che hanno reso possibile questa serata.”

L’appuntamento

ECHI DI FINE ESTATE

Lirica, teatro, musica e danza

Venerdì 25 settembre – ore 19.00

Arena del Teatro di Tor Bella Monaca

Via Bruno Crino, 5 – Roma

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Apertura degli ingressi: ore 18.30

Direzione artistica: Fausto Costantini

Con:

• Elena Bonelli – attrice e cantante

• Giandomenico Anellino – chitarrista e compositore

• Clive Riche & The Old Records Band – musicisti

• Deposito Studio Danza – Centro Formazione Artistica

• Paola Quattrini – attrice

• Maria Tomassi – soprano

• Mauro Conti – accompagnamento musicale al flauto

• Denis Volpi – accompagnamento musicale al pianoforte

Iniziativa promossa dal Municipio Roma VI

Promotori: consigliera comunale Francesca Barbato; consiglieri del Municipio Roma VI Marco Guercioni e Antonio Villino

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