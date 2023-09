AXA lancia il Manifesto “Perché il futuro dovrebbe essere un rischio?” per raccontare il proprio contributo ad una vita più sicura e inclusiva

• In un mondo in continua evoluzione e alle prese con nuovi rischi, il Gruppo AXA ribadisce ed amplifica, in un Manifesto firmato dal CEO Thomas Buberl, il proprio impegno per contribuire a una vita più sicura e inclusiva, per una società più equa e sostenibile.

• “Perché il futuro dovrebbe essere un rischio?” è la domanda, semplice ma provocatoria, che dà il titolo al Manifesto, che racconta il percorso già intrapreso da AXA per un ripensamento del proprio mestiere di assicuratore, sempre più ancorato a un ruolo sociale.

• E la prima risposta AXA la dedica alle donne, che saranno protagoniste di una campagna pubblicitaria globale in partenza proprio in Italia il 17 settembre sulle principali emittenti TV, su stampa e web, dal titolo “Essere donna non dovrebbe essere un rischio”.

Milano, 12 settembre 2023 - “Il Manifesto amplifica, mettendolo nero su bianco, un impegno concreto di AXA verso le persone e la società in un contesto di incertezze e nuovi rischi - ha dichiarato Giacomo Gigantiello, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia. Racchiude lo spirito di AXA e la sua determinazione ad agire, perché sentiamo la responsabilità di fare di più. Tra le sfide principali che abbiamo individuato ci sono l’inclusione sociale, la parità di genere e la transizione climatica su cui ci siamo dati obiettivi precisi e misurabili”.

“Perché il futuro dovrebbe essere un rischio?”: si apre con una domanda semplice ma provocatoria il Manifesto presentato dal Gruppo AXA, per ribadire il proprio impegno a contribuire a un domani più inclusivo e sostenibile.

Una domanda che apre a una fotografia della realtà segnata dalla complessità e dall’incertezza, ma che invita a guardare al futuro con più ottimismo e in cui AXA ribadisce un rinnovato senso di responsabilità nella vita delle persone e nel progresso della società.

Il Manifesto espone a titolo di esempio alcune tappe di un percorso avviato dal Gruppo e che proseguirà con ancora maggior vigore, dall’identificazione e anticipazione dei rischi emergenti, fino alle nuove sfide della protezione, per offrire al maggior numero di persone possibile una vita più sicura.

Sul Clima, ad esempio, l’attenzione va allo sviluppo di soluzioni sempre più personalizzate e trasparenti in caso di eventi metereologici imprevisti mediante l’assicurazione parametrica; in ambito Salute, parola chiave è prevenzione, sia attraverso politiche di disinvestimento che investimenti in tecnologia; sulla Protezione in generale, il Gruppo è al lavoro su nuovi prodotti e servizi sempre più accessibili per un numero sempre maggiore di persone.

La prima risposta sul perché il futuro non dovrebbe essere un rischio, AXA la dedica alle donne, protagoniste della nuova campagna pubblicitaria globale, che partirà in Italia il 17 settembre sulle principali emittenti TV, su stampa e web.

La campagna, dal titolo “Essere donna non dovrebbe essere un rischio”, nasce dunque come prima declinazione concreta del Manifesto e racconta l’impegno quotidiano di AXA nell’anticipare e prevedere i rischi con particolare attenzione alle donne, nella consapevolezza dell’empowerment femminile come questione etica, ma anche come tema cruciale di carattere economico e sociale.

Un tema chiave anche per il Gruppo assicurativo AXA Italia, che ha dato vita a iniziative distintive nel nostro Paese, come Angels For Women, la prima associazione italiana di business angels per supportare l'imprenditoria e l’innovazione al femminile e Spazio Donna WeWorld per sostenere donne che vivono in condizioni di fragilità, anche in termini di inserimento lavorativo ed empowerment. In partnership con l’Università Bocconi, inoltre, è stato creato l’AXA Research Lab on Gender Equality, esempio unico in Italia, per studiare e produrre contenuti relativi alle politiche pubbliche che supportino l’uguaglianza di genere.

Per informazioni: axa.it