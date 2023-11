Birre da Manicomio, il fascino delle birre artigianali prende forma con idee regalo natalizie uniche

Milano, 8 novembre 2023 – Il Natale porta con sé un’atmosfera speciale e richiede una selezione dei regali che sappiano stupire e lasciare il segno. Ma come trovare l’idea regalo perfetta? Birre da Manicomio (www.birredamanicomio.com), e-commerce italiano che si distingue nel panorama della birra artigianale, è la soluzione per ogni ricorrenza speciale. E proprio per il Natale 2023, lo store ha inserito nella proposta diverse idee regalo originali, per stupire con una vera e propria esplosione di sapore.

In merito alle idee regalo natalizie, oltre ai panettoni artigianali alla birra, una delle opzioni che ha riscosso un enorme successo anche durante l’anno precedente è il Birrandaio. È un calendario avvento alcolico contenente 24 birre artigianali in lattina, in edizione limitata.

A prova di frigo, è impreziosito anche da una bellissima confezione regalo. Perfetto per trasformare ogni giornata in un’occasione per brindare, consente di intraprendere un autentico viaggio tra i sapori e gli stili più iconici del mondo della birra artigianale.

Alle idee regalo natalizie, naturalmente, si affiancano anche proposte perfette da donare durante tutto l'anno. Dai kit degustazione ai buoni regalo, passando per Magnum e T-shirt, le opzioni da scoprire sono davvero tantissime, incluse confezioni regalo birre artigianali. Inoltre, è stata implementata una ricca sezione blog che include spunti e suggerimenti per vivere appieno la propria passione per i sapori artigianali.

Tra le novità di Birre da Manicomio, oltre ai panettoni artigianali da regalare, ci sono gli Starter Kit, la soluzione ideale per chi muove i primi passi nel panorama dei sapori autentici e unici delle birre artigianali. Merito di una selezione di 12 birre, accompagnate da una descrizione che fornisce indicazioni utili per acquisire autonomia e scoprire le proprie preferenze in un mondo dove sono le sfumature a fare la differenza.

Quanto alle birre, il catalogo digitale di Birre da Manicomio annovera oltre 1.000 alternative, espressione di più di 100 etichette provenienti da tutto il mondo. Accuratamente selezionate dagli esperti del team, sono perfette per tutti: dai palati più raffinati ai semplici amatori, passando per selezioni Birre di Natale. Alcuni esempi? Birre Weiss, birre Irlandesi, senza glutine, Trappiste, IPA e non solo.

L'interfaccia del portale è davvero intuitiva e priva di ostacoli, concepita per semplificare la scoperta della birra perfetta. Attraverso percorsi di navigazione chiari, gli utenti possono filtrare la loro ricerca per stile, brand, tipologia di birra, o abbinamenti culinari.

Non è tutto. A rendere la shopping experience online ancora più vantaggiosa giungono diverse prerogative: dall’elaborazione degli ordini in appena 24 ore, passando per imballi sicuri e spedizione gratuita in caso di acquisti di almeno 100 euro. Senza scordare l’adozione della politica “Soddisfatti o rimborsati”, per garantire la massima serenità.

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) ha certificato Birredamanicomio.com come uno dei più autorevoli punti di riferimento nell'e-commerce italiano per il quarto anno consecutivo, basandosi sui dati del 2022/23. Una certificazione che rende l’azienda l'unico store digitale specializzato in birre presente nella lista delle migliori Enoteche Online.

Un’ultima conferma delle eccellenti caratteristiche che distinguono Birre da Manicomio? Arriva dagli oltre 1.700 feedback degli utenti sulla piattaforma Recensioni Verificate, che registrano l’ottimo punteggio medio di 4,8/5.

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR

https://fattoretto.agency