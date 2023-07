Birre da Manicomio: l’e-commerce che fa dell’arte della birra artigianale un'esperienza di acquisto unica

Milano - 13 luglio, 2023 - Birre da Manicomio si staglia nel mercato dell'e-commerce come un operatore di punta nel settore della birra artigianale. Con la sua presenza digitale www.birredamanicomio.com, l'azienda propone un ampio assortimento di oltre 1.000 birre artigianali selezionate da tutte le parti del mondo, soddisfacendo un'ampia gamma di consumatori, dai neofiti agli intenditori.

La navigazione su Birre da Manicomio è stata progettata con una minuziosa attenzione al cliente. I punti salienti del suo impegno verso la clientela comprendono la rapida elaborazione degli ordini in meno di 24 ore, imballaggi sicuri, e la spedizione gratuita per ordini superiori a 100 euro. Di pari importanza è la politica di soddisfazione del cliente, che garantisce il rimborso o la sostituzione.

L'interfaccia del sito è intuitiva e priva di ostacoli, progettata per facilitare la scoperta della birra perfetta. Attraverso percorsi di navigazione chiari, gli utenti possono filtrare la loro ricerca per stile, marca, tipo di birra, o abbinamenti culinari. La gamma comprende birra doppio malto, birra acida, birre IPA, e molte altre, tutte accuratamente scelte tra le migliori proposte del mercato.

L'offerta di Birre da Manicomio va oltre la selezione di birre. Una sezione speciale dedicata ai regali offre kit di degustazione, Magnum, buoni regalo, T-shirt e confezione regalo birre artigianali. Gli amanti della birra troveranno bicchieri da birra e altre novità interessanti, inclusi regali aziendali originali.

Visto lo strepitoso successo della precedente edizione, in relazione al periodo natalizio, l’eCommerce lancerà IL BIRRANDAIO 2023. Si tratta di un divertente e originale Calendario dell'Avvento. Un modo per festeggiare un pre-Natale ricco di emozioni. Contiene una selezione di birre da gustare dal 1° al 24 dicembre, con gli stili più pazzi del mondo, pronti per esaltare anche le papille gustative più raffinate.

L'alta qualità del servizio offerto è supportata da oltre 1.600 recensioni positive certificate da Recensioni Verificate, con un rating medio di 4,9 su 5. Il sito funge anche da fonte d'ispirazione grazie al suo blog, ricco di consigli e idee per arricchire la passione per i sapori artigianali.

Premiato per il quarto anno consecutivo dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) come eccellenza nell'e-commerce italiano, Birre da Manicomio è l'unico negozio online specializzato in birre incluso tra le migliori Enoteche Online.

Birre da Manicomio conferma la sua posizione di leader nel settore dell'e-commerce di birra artigianale, offrendo una vasta scelta di prodotti di alta qualità, un'esperienza di acquisto di eccellenza e un servizio clienti d'eccellenza.

