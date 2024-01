Don Forex, Luigi Boadi: “Educazione finanziaria e intelligenza artificiale stretti alleati per i rendimenti nel trading online”

Il fondatore dell’innovativa piattaforma di trading spiega come l’AI supporta gli investimenti finanziari, accompagnati dalla corretta conoscenza delle informazioni

Roma, 8 gennaio 202. Prima dell'era digitale, il mondo finanziario era gestito da un numero limitato di broker ma, con l'avvento di aziende innovative, come la Don Forex, anche i piccoli risparmiatori hanno trovato spazio per investire in maniera autonoma, partecipando attivamente al trading. Solo in Italia, sono censiti oltre 6 milioni di iscritti alle singole piattaforme per trading online, a dimostrazione del grande interesse verso questo tipo di attività. “Con Don Forex non abbiamo ideato una semplice società di trading, bensì una vera e propria comunità diventata, nel tempo, anche punto di riferimento per l'educazione finanziaria”, spiega Luigi Boadi, founder ed imprenditore “Si discute di temi sensibili e cruciali come la tassazione delle criptovalute, offrendo agli utenti una prospettiva approfondita su come gestire le implicazioni fiscali delle transazioni finanziarie”, racconta Boadi. Attraverso la Don Forex, fondata nel 2016, Boadi ha letteralmente aperto le porte del mondo finanziario ad investitori retail, liberi professionisti, singole persone: con il suo approccio basato sulla formazione finanziaria, Boadi vuole andare oltre la mera accessibilità al trading. “L'obiettivo è fornire agli utenti gli strumenti necessari per adottare un mindset corretto. Come detto, la Don Forex incoraggia la formazione e offre soluzioni all’avanguardia come il trading automatico basato sull'intelligenza artificiale (IA), riducendo così la dipendenza dalle decisioni manuali e dando maggior sicurezza agli utenti nel marasma dei mercati finanziari”, sottolinea il fondatore della società. Infatti, come da lui raccontato, il trading manuale può portare a perdite importanti se non gestito correttamente: l’uso delle leve e le reazioni emotive possono compromettere la redditività. Diversamente, col trading automatico si punta a minimizzare i rischi e adottare un approccio disciplinato. “Wall Street — ricorda Boadi — ha subito un cambiamento significativo con l'automazione. Il numero di posizioni manuali è diminuito del 40%, evidenziando l'importanza dell'IA nel processo decisionale statistico”. La Don Forex, con il suo team di ingegneri, si posiziona al centro di questa trasformazione, sviluppando sistemi avanzati per il trading online. Il software The Wolf, basato su algoritmi e IA, analizza, ad esempio, il valore forex delle valute per prendere decisioni informate, le dichiarazioni del mondo politico finanziario, gli scenari macroeconomici. L'obiettivo non è rendere gli utenti ricchi velocemente, ma offrire loro l'opportunità di accumulare un reddito significativo nel corso tempo: con Don Forex è stata aperta la strada verso una finanza accessibile a tutti, dove cautela e formazione rimangono le chiavi del successo.

