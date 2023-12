Paolo Cattin - Il fascino unico del Rolex Daytona "Patrizzi"

Milano, 14 dicembre 2023 - Un raro esemplare di Rolex Daytona "Patrizzi", una vera gemma nel mondo degli orologi di lusso, è attualmente in vendita per 85.000 euro a Milano: Paolo Cattin, (titolare de L’Ambrosiano) e noto collezionista di orologi, autore di diversi libri e autorità mondiale nel campo degli orologi Rolex Daytona, condivide la storia e l’esperienza su questa straordinaria creazione orologiera.

La scoperta del Daytona 'Patrizzi' è stata una felice coincidenza, una serendipità che ha cambiato completamente la visione degli orologi Rolex” di Paolo Cattin. Questo specifico modello ha colpito immediatamente per la sua rara bellezza e la sua storia unica, che riflette decenni di eccellenza nel design e nell’artigianato.

Orologi come il 'Patrizzi' sono ben più di semplici strumenti per misurare il tempo: sono investimenti preziosi, simboli di storia e di eccellenza nel design. Il loro valore è destinato a crescere nel tempo, rendendoli pezzi di grande interesse per collezionisti e investitori.

Interessante notare che tutti i contatori dei quadranti neri della referenza Rolex 16520 tendono a virare in colori che vanno dal beige al marrone scuro, a causa delle vernici organiche utilizzate da Rolex in quegli anni e dell'ossidazione dell'argento nei compax, spiega Cattin. Ed è proprio questa caratteristica che ha reso i quadranti, da lui per primo, insieme all'amico Mondani, definiti ’Patrizzi’, unici e ricercati.

Il Daytona "Patrizzi" in vendita a Milano è un esempio perfetto di questa rarità. "Ogni volta che si osserva questo orologio, si rimane colpiti dalla precisione e dalla cura dei dettagli che rappresenta. È una chance unica per gli intenditori di aggiungere un orologio così significativo alla loro collezione.

Caratterizzato da un quadrante unico con contatori marroni, risultato di un processo naturale di ossidazione, il “Patrizzi” è un esemplare visivamente accattivante e unico. Questo processo dona a ciascun orologio un carattere distintivo e irripetibile.

Il valore del Daytona "Patrizzi" va oltre il semplice aspetto finanziario, si tratta di un orologio che non è solo un oggetto, ma un simbolo del tempo che passa, un emblema di artigianalità, design e bellezza senza tempo.

La scoperta del 'Patrizzi' è stata un mix di fortuna, conoscenza e intuizione, aggiunge Cattin. In ogni Rolex si nascondono storie di innovazione e arte. Il 'Patrizzi' è un esemplare eccezionale che unisce questi elementi in maniera impeccabile. Investire in un Rolex come il 'Patrizzi' significa investire in un pezzo di storia, un'opportunità per possedere non solo un orologio straordinario, ma anche un pezzo incredibile dell'orologeria e un simbolo di prestigio.

È però importante saper distinguere i quadranti 'Patrizzi' originali da quelli artefatti, i quadranti naturali mostrano una pigmentazione non uniforme, con un effetto 'sabbia' e spesso il fondo argento sul perimetro. Inoltre, il bordo argentato del contatore dovrebbe essere privo di ingiallimenti, segno di manipolazione o surriscaldamento.

Conclude Cattin, che il Daytona Patrizzi è testimone di un'epoca, rappresentante dell'eccellenza Rolex in termini di design e funzionalità. Ogni dettaglio, dalla patina unica del quadrante alla precisione meccanica, parla della maestria di Rolex nella creazione di orologi senza tempo, e quindi non resta per chi potrà permetterselo che contattare direttamente Paolo Cattin e andare ad ammirare e perchè no acquistare, questo pezzo unico.

Per informazioni:

https://paolocattin.ch/