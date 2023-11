Perché i liberi professionisti dovrebbero optare per un noleggio a lungo termine

Milano, 20 Novembre 2023 - Nel mondo lavorativo dinamico di oggi, i liberi professionisti si trovano di fronte a decisioni strategiche non solo riguardanti il loro core business, ma anche in termini di gestione delle risorse e ottimizzazione delle spese. Una di queste scelte riguarda la mobilità e l'approccio al leasing o al noleggio di beni strumentali, come un'automobile. Ma perché un libero professionista dovrebbe considerare il noleggio a lungo termine come un'opzione valida? In questo articolo ci immergeremo nei dettagli pratici e fiscali che rendono il noleggio a lungo termine una scelta astuta e previdente.

Costi ridotti e facili da prevedere

Il noleggio lungo termine si sta affermando come una soluzione conveniente per i liberi professionisti. Contrariamente all'acquisto, dove il pagamento iniziale può essere significativo, il noleggio offre la comodità di pagamenti mensili, spesso inferiori alle rate di un finanziamento tradizionale, che includono i costi dei servizi inclusi, come l’assicurazione, la manutenzione e l’assistenza. La prevedibilità di questa opzione di spesa aiuta i professionisti a gestire meglio il flusso di cassa, elemento cruciale per chi gestisce una propria attività. Il libero professionista può dunque godere di un veicolo sempre nuovo e conforme alle ultime normative ambientali, senza doversi preoccupare di un grande impegno di capitale.

Il costo è spesso deducibile dalle imposte e dalla dichiarazione dei redditi

Quando si parla di vantaggi fiscali, il noleggio a lungo termine può rappresentare davvero una grande opportunità per i liberi professionisti. Le quote di noleggio, essendo considerate spese d'esercizio, sono generalmente deducibili dalle imposte nella misura in cui il veicolo è utilizzato per scopi professionali. Ciò può significare un notevole risparmio fiscale, riducendo il reddito imponibile e, di conseguenza, l'imposta dovuta. La deducibilità delle spese di noleggio si estende anche alla dichiarazione dei redditi, permettendo ai professionisti di mantenere i loro bilanci chiari e trasparenti, facilitando anche il rapporto con il commercialista. È tuttavia importante consultare un esperto per comprendere le specifiche regole fiscali applicabili, che possono variare a seconda della legislazione locale.

Assistenza sempre inclusa

Una delle maggiori preoccupazioni per i liberi professionisti è la continuità operativa. Non ci si può permettere di restare fermi per imprevisti tecnici o guasti. Qui il noleggio a lungo termine eccelle, offrendo pacchetti di assistenza stradale e servizi di manutenzione programmati che garantiscono che ogni eventuale contrattempo possa essere risolto rapidamente. L'assistenza 24 ore su 24 e i piani di manutenzione preventiva sono inclusi nel canone mensile, eliminando sorprese spiacevoli e interruzioni prolungate dell'attività. Grazie alla sostituzione periodica del veicolo, il professionista beneficia sempre delle ultime innovazioni in termini di sicurezza e comfort di guida. Questo non solo aumenta l'efficienza, ma può anche migliorare l'immagine professionale di fronte ai clienti.

Stop alle spese di manutenzione straordinaria

Per un libero professionista, il tempo è denaro, e le spese impreviste possono essere un grave ostacolo. Il noleggio a lungo termine, con il suo approccio "tutto incluso", mette fine alle preoccupazioni legate alle spese di manutenzione straordinaria. La responsabilità di tali spese è a carico della società di noleggio, che si farà carico di eventuali guasti o riparazioni non previste. Questo non solo libera il professionista da una fonte di stress ma anche da una potenziale interruzione dell'attività lavorativa. In aggiunta, questo tipo di contratto elimina il rischio di deprezzamento del veicolo, una variabile finanziaria non trascurabile che si verifica con l'acquisto. Alla fine del contratto di noleggio, non ci sono pensieri legati alla rivendita del mezzo: si può semplicemente restituirlo e, se desiderato, iniziare un nuovo contratto con un veicolo nuovo di zecca. Possiamo concludere affermando che il noleggio a lungo termine si rivela un'opzione piena di vantaggi per i liberi professionisti che desiderano rimanere focalizzati sul loro core business senza preoccupazioni secondarie. Costi gestibili e deducibili, assistenza continua e assenza di spese impreviste sono solo alcuni dei benefici che rendono questa soluzione un'opzione sempre più popolare nel mercato del lavoro contemporaneo. Se desiderate approfondire la questione, e scoprire quale potrebbe essere il costo per il vostro caso specifico, ci sentiamo di consigliarvi di fare dei preventivi direttamente online. In pochi minuti potrete così valutare i diversi modelli e canoni disponibili, in modo da comprendere direttamente con i vostri occhi se anche nel vostro caso il noleggio a lungo termine possa essere una scelta vincente.

