Persone, ambiente e lavoro: inizia una nuova era per Markas . Pubblicato il primo Report di Sostenibilità

Una svolta operativa che ha coinvolto quasi 11 mila persone

Markas nel 2022 ha generato affari per 338 milioni di euro

Bolzano, 29 settembre 2023. Markas progetta il proprio futuro in maniera sostenibile. L’azienda multiservizi di Bolzano rende pubblico il primo Report di Sostenibilità, frutto di un lavoro che ha coinvolto l’intera azienda per circa 3 anni e di un attento monitoraggio del proprio impatto sociale, economico e ambientale. Un bilancio, basato su rigidi standard europei (GRI), che impegna Markas verso obiettivi ancora più ambiziosi, in linea con l’Agenda 2030, e che prevede il coinvolgimento dell’intera popolazione aziendale per rendere tutti i collaboratori partecipi di questo cambio di passo.

La sostenibilità è oggi un asset progettuale, ma soprattutto, un punto fermo nella filosofia della famiglia Kasslatter alla guida dell’azienda. Un approccio che determina scelte responsabili non solo dal punto di vista ambientale, ma soprattutto economico e sociale nel cammino intrapreso verso la strategia Markas 2030. 10.971 i collaboratori coinvolti di 90 diverse nazionalità, per la maggior parte (83%) donne, a cui sono state erogate oltre 61mila ore di formazione e hanno beneficiato di quasi 75mila ore di smart working.

“Con orgoglio presentiamo il Primo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Markas – commenta Christoph Kasslatter, Amministratore delegato di Markas -. Con la trasparenza che ci contraddistingue ci siamo presi l’impegno di comunicare gli impatti del nostro lavoro, sia positivi che negativi, impegnandoci in una gestione consapevole e integrata in termini ambientali, sociali e di governance. Il Piano di Sostenibilità si traduce in una scelta precisa, quella di impegnarci quotidianamente nei confronti delle persone e dell’ambiente costruendo un progetto innovativo e lungimirante”.

Con la pubblicazione di questo primo report, inizia per Markas una nuova fase che si inserisce all’interno dell’ambizioso Piano di Sostenibilità Markas 2022-2025.Tra gli obiettivi valorizzare i collaboratori, migliorando il loro ambiente di lavoro e le comunità in cui operano, ma anche l’approccio aperto e inclusivo verso la pluralità degli stakeholder.

Una scelta, quella di Markas, che coinvolge direttamente, oltre ai collaboratori, oltre milleclienti in 3 Paesi (Italia, Germania e Austria): un cambiamento sostenibile e programmatico che è stato applicato in tutti i settori operativi dell’azienda. Per la divisione Clean, ad esempio, è stato introdotto il servizio a ridotto impatto ambientale Markas Ecoclean, che prevede l’utilizzo di prodotti sostenibili certificati Ecolabel. Anche per quel che riguarda il comparto Food e il servizio di ristorazione socio-sanitaria, scolastica e aziendale, Markas ha messo in campo diverse iniziative. Tra queste possiamo citare l’impiego di mezzi elettrici per la veicolazione dei pasti, la collaborazione con società come Last Minute Market e United Against Waste per l’implementazione di un sistema di monitoraggio e prevenzione degli sprechi e lo sviluppo, d’intesa con Alperia, della piattaforma PTE per il controllo dei consumi nelle sedi Markas e negli appalti Food.

Un contributo allo sviluppo sostenibile che nel 2022 ha generato un volume di affari pari a 338 milioni di euro, di cui il 95% è stato distribuito al personale, ai fornitori, alla Pubblica Amministrazione, azionisti e finanziatori oltre alla comunità locale con un occhio di riguardo all’inclusione dei migranti grazie al “Progetto Matilde”.

“Siamo un’azienda familiare cresciuta insieme ai nostri collaboratori – prosegue Christoph Kasslatter -. Fin dal primo momento, cura e rispetto delle persone sono stati i principi cardine sui cui costruire un futuro di successo da condividere. Pari opportunità, sviluppo di talenti, salute e sicurezza sul lavoro sono i cardini del nostro progetto sostenibile che sta ottenendo buoni risultati”.

Markas è attenta alle famiglie e al bilanciamento tra vita privata e lavoro: non a caso si è impegnata per ottenere la certificazione “Family Audit” che riconosce le aziende attente ai bisogni dei propri dipendenti. In quest’ambito rappresentano un vanto i progetti specifici come “Markas Lift”, 5 giorni di Accademy per i figli dei collaboratori e “Markas Career Path” per approfondire le capacità di crescita e sviluppo dei dipendenti oltre a “Markas Ideas”, una sfida per coinvolgere direttamente i collaboratori del Gruppo e raccogliere idee e suggerimenti, e ‘Markas WOW’ dedicato all’internazionalizzazione.

Numerosi i traguardi raggiunti ma ancora tante le sfide verso un’azienda sostenibile, innovativa e concretamente vicina alle persone. I prossimi passi per Markas sono ottenere la certificazione ISO 50001 per l’efficienza energetica, adottare sempre più veicoli elettrici all’interno della flotta aziendale, individuare altre alternative all’uso di plastica e prodotti chimici, assumere in Austria 90 persone con disabilità grazie al progetto “Inclusive Working”.

A questo link è possibile scoprire e leggere il primo Report di Sostenibilità di Markas.

Link: https://sustainability.markas.com/2022/it

Con quasi 11.000 collaboratori, in Italia ed Europa, che operano nelle divisioni Clean, Housekeeping, Food, Facility e Logistics & Care, Markas è una realtà lavorativa che offre un ampio ventaglio di opportunità professionali in diverse funzioni aziendali. Un ambiente di lavoro stimolante, alla ricerca di talento, competenza e passione.

Azienda di servizi a conduzione familiare, Markas è nata a Bolzano nel 1985 ed è presente oggi in tre Paesi: Italia, Austria e Germania. Da oltre 35 anni rappresenta un riferimento nazionale per i servizi di pulizia professionale e ristorazione in ambito socio-sanitario e annovera tra i suoi clienti ospedali, case di riposo, ma anche scuole, università, aziende e hotel in tutta Italia. Oltre ai servizi Clean e Food, che insieme producono quasi il 90% del fatturato dell’azienda, Markas offre un pacchetto di servizi che comprende le divisioni: - Housekeeping nata per soddisfare le esigenze del mondo dell’hotellerie, - Facility che offre una gamma di servizi per la manutenzione delle strutture e Logistics&Care dedicata al trasporto intraospedaliero e all’assistenza dei pazienti. L’azienda si avvale di quasi 11.000 collaboratori e ha chiuso il 2022 con un fatturato complessivo di oltre 342 milioni di euro (di cui 338 milioni ricavi da produzione).

