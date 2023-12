Remix your Holidays, HARD ROCK CAFE dà il via alla stagione delle feste

Dal menù speciale con i grandi classici del cafe, alle colazioni con Santa Claus, gli appuntamenti di live music e il Gala Dinner di fine anno, il Natale nei cafe di Firenze, Roma e Venezia e all’insegna del divertimento e della condivisione.

11/12 dicembre 2023 – Nel mese di dicembre negli Hard Rock Cafe® di Firenze, Roma e Venezia non c’è spazio per la noia. Remix your Holidays è il motto che accompagna la Stagione delle Feste nella grande famiglia di Hard Rock che celebra questo momento dell’anno così speciale con un variegato programma di eventi. Per tutto il mese di dicembre, sarà possibile ritrovare i sapori classici del Natale nel menù in edizione limitata con alcuni dei piatti iconici della cucina di Hard Rock e delle feste ideali per trascorrere una serata in famiglia, tra amici o con i colleghi di lavoro per una cena aziendale dal sapore rock’n roll. Dall’originale Legendary® Burger alle costolette di maiale affumicate, al tradizionale petto di tacchino con le salse gravy e ai mirtilli rossi, al filetto di salmone grigliato per chi vuole stare leggero o al Moving Mountains® l’hamburger 100% vegano, da abbinare con speciali drink che ricordano i profumi del Natale, gli Hard Rock Cafe italiani mettono d’accordo i gusti di tutti. E il 31 dicembre per salutare la fine dell’anno, ogni cafe propone una cena di gala con un menù dedicato, musica dal vivo e dj set.

BREAKFAST WITH SANTA

I momenti di festa in Hard Rock non si fermano solo al pranzo e alla cena, anche la colazione diventa un’occasione per vivere la magia del Natale con il tradizionale appuntamento Breakfast with Santa in cui i bambini e le loro famiglie possono assaporare una tipica colazione americana in compagnia di Babbo Natale e l’intrattenimento di elfi e personaggi delle fiabe.

Nel cafe di Roma (il 16 e 17 dicembre dalle 10 alle 12) mentre tutta la famiglia sarà impegnata a gustare la deliziosa colazione, i piccoli Rockers potranno scrivere la letterina di Natale e bisbigliare i loro desideri a Babbo Natale in persona. Il cafe di Firenze (domenica 17 dicembre, dalle 16 alle 18) propone una deliziosa merenda a buffet, trucca bimbo a cura di Rock&Painting e l’intrattenimento dei “Golden Trio di Hogwarts” curato da NerDreams Events con i figuranti di Harry, Ron ed Hermione che guideranno i bambini in 3 avvincenti attività di magie e incantesimi.

Da Hard Rock Cafe Venezia (domenica 17 dicembre, dalle 10 alle 12) ad attendere i bambini per la colazione ci sarà Babbo Natale insieme agli Elfi e le loro piccole magie, trucca bimbi, balloon art e tanti giochi divertenti con gli Animatati.

NEW YEAR'S EVE

Per il cenone di Capodanno l’Hard Rock di Firenze unisce le due anime del cafe quella del rock e quella del cinema con il concerto dei Rock in Movie, una band professionista che renderà tributo ai più grani brani rock che hanno fatto da colonna sonora a colossal mondiali della cinematrografia. La serata si aprira’ e si chiudera’ con il DJ set a cura di DJ Carletto. Info e prenotazioni

Per brindare al nuovo anno il cafe di Via Veneto a Roma propone una cena di gala con spettacolo di Live Music del duo acustico formato da Sara Antonelli e Salvatore Ercolano e a seguire DJ set di Ale Ross. Info e prenotazioni

Nel locale di Bacino Orseolo a Venezia la fine dell’anno si aspetta, invece, con uno speciale menù dedicato con piatti che incontrano tutti i gusti e l’esclusivo after dinner party a partire dalle 23.30 con DJ Set di dj Smash per ballare e divertirsi a pochi passi da piazza San Marco. Info e prenotazioni

Hard Rock Cafe Firenze – https://www.hardrockcafe.com/location/florence/it/

Facebook: @hardrockcafefirenze – Instagram: @hrcfirenze

Hard Rock Cafe Roma – https://www.hardrockcafe.com/location/rome/it/

Facebook: @hardrockcaferome – Instagram: @hardrockcaferome

Hard Rock Cafe Venezia – https://www.hardrockcafe.com/location/venice/it/

Facebook: @hrcvenezia – Instagram: @hardrockcafevenice

