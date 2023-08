Vuoi risparmiare sull’assicurazione online? Scegli un’assicurazione che sia Con Te!

Roma, 7 agosto 2023. La scelta della polizza assicurativa migliore è un’esigenza fondamentale per automobilisti e motociclisti che, proiettati principalmente al risparmio, rischiano di barattare un prezzo conveniente con la qualità dei servizi offerti.

Non a caso, la domanda che ci si pone più spesso è: si può risparmiare senza rinunciare a una polizza completa e sicura?

La risposta è sì, ma per farlo bisogna scegliere professionisti del settore e avere le idee ben chiare sulle caratteristiche che la polizza dovrebbe avere. Ma andiamo per ordine.

Già da diversi anni, l’evoluzione digitale ha trasformato il modo in cui facciamo acquisti, gestiamo le finanze e, in generale, organizziamo tutta la nostra vita: Internet e i dispositivi mobili sono diventati il fulcro della nostra realtà e la maggior parte delle transazioni avviene proprio in rete.

L’assicurazione non fa eccezione: stipulare un’assicurazione online è diventata un’opzione sempre più allettante per i consumatori che sono attratti tanto da un’esperienza digitale semplificata, che permette di ottenere preventivi e gestire le pratiche online in modo rapido e trasparente, quanto dai prezzi più competitivi e vantaggiosi che si possono trovare in rete.

In questo contesto spicca ConTe.it, società di intermediazione assicurativa parte del Gruppo Admiral, che opera online e offre polizze vantaggiose sia rispetto alle tradizionali alternative che ai concorrenti diretti, e che proprio per questo vale la pena analizzare con particolare attenzione.

Uno dei principali punti di forza di ConTe.it è sicuramente la comodità nel processo di formulazione del preventivo online e, successivamente, di stipulazione dell’assicurazione stessa: grazie alla piattaforma intuitiva, infatti, i clienti possono ottenere preventivi personalizzati in pochissimi passaggi. L’esperienza digitale semplificata si traduce in una maggiore efficienza e trasparenza nelle operazioni, specie grazie all’area dedicata sempre più personalizzabile e semplice da usare.

Ma non è tutto: i prezzi competitivi e la flessibilità delle coperture, che si adattano alle specifiche necessità di ciascun contraente, sono ciò che più valorizza ConTe.it.

Che tu sia un guidatore esperto o un neopatentato, un appassionato motociclista o un utilizzatore occasionale delle due ruote, ConTe.it ti propone soluzioni per permetterti di risparmiare e, al contempo, di contare su una copertura completa e affidabile, con uno dei servizi tra i più apprezzati e la cui qualità conferma l’impegno nel fornire un’esperienza assicurativa di alto livello, puntando alla massima soddisfazione dei clienti. Non è un caso che il suo punteggio su Trustpilot sia di 4.7/5 a fronte di oltre 35 mila recensioni.

Sia per l’assicurazione auto che per l’assicurazione moto, su ConTe.it è possibile trovare un’ampia gamma di garanzie accessorie per proteggere tanto il veicolo quanto il suo conducente, personalizzando la polizza assicurativa in base alle singole esigenze per mettersi in condizione di fronteggiare gli eventuali inconvenienti derivanti dalla circolazione. Pensiamo, ad esempio, alla garanzia accessoria “assistenza stradale”: sempre più automobilisti e motociclisti decidono di aggiungerla alla polizza auto per gestire al meglio gli imprevisti che possono accadere quando sono alla guida del loro mezzo. L’intervento di un carro attrezzi costa, in media, 200€: la garanzia assistenza stradale proposta da ConTe.it ha un costo di meno di 20€ l’anno. È evidente che, anche utilizzandola una sola volta, la scelta di aggiungere questa garanzia in polizza sarà risultata vincente non solo in termini di risparmio, ma anche di praticità, se consideriamo ad esempio la possibilità di ottenere riparazioni sul momento, ove possibile, riuscendo a ripartire in autonomia proseguendo il proprio viaggio.

La qualità di ConTe.it si misura anche dal livello di supporto offerto ai clienti: servizio assistenza disponibile, con consulenti professionali e competenti; gestione delle pratiche veloce ed efficiente, con riduzione al minimo dei tempi di attesa e semplificazione delle procedure burocratiche. Questo garantisce una maggiore tranquillità e sicurezza ai clienti che, in caso di necessità, sanno di poter contare su un’assistenza tempestiva e affidabile.

Perché poi, di fatto, l’assicurazione è proprio questo: il supporto professionale e risolutivo che vorresti Con Te proprio nel momento del bisogno.

ConTe.it

https://www.conte.it