Eightco Holdings Inc. ($ORBS) effettua un investimento strategico in Mythical Games per accelerare la verifica delle caratteristiche umane e l'identità digitale nel gaming

Sta partecipando al round strategico insieme ad ARK Invest e World di Cathie Wood

Dimostrare che i giocatori giocano contro giocatori con caratteristiche umane verificate in tutti gli universi di gioco

L'investimento rappresenta la posizione di Eightco come livello di autenticazione e fiducia per il mondo post-AGI

L'azienda è supportata da un gruppo selezionato di investitori strategici e istituzionali – BitMine (BMNR), MOZAYYX, World Foundation, Wedbush, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Brevan Howard e altri ancora

EASTON, Pa., 16 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o la "Società") ha annunciato oggi un investimento strategico nel finanziamento di serie D di Mythical Games ("Mythical" o "Mythical Games"), partecipando insieme ad ARK Invest e World Foundation di Cathie Wood. Si prevede che la transazione si concluderà nella settimana del 20 ottobre. Eightco ($ORBS) è il livello di autenticazione e fiducia per il mondo post-AGI – che opera in coordinamento con l'ecosistema Worldcoin – e questo investimento strategico rafforza il ruolo centrale di Eightco ($ORBS) nel plasmare il futuro dell'identità e della verifica digitale. È inoltre in linea con l'attuale roadmap aziendale di Eightco che prevede di allocare fino all'1% delle sue attività di tesoreria verso investimenti di tipo venture capital che promuovono tecnologie di autenticazione innovative.

"Questo investimento segna un'altra iniziativa fondamentale nella nostra mission – diventare il livello di autenticazione dell'economia post-AGI", spiega Dan Ives, presidente del cda di Eightco ($ORBS). "La visione di Eightco si estende su fronti critici, tra cui l'autenticazione aziendale e di gioco. Grazie alla collaborazione con leader visionari come John Linden e Mythical Games, stiamo creando un ponte tra identità digitale e intrattenimento, creando un quadro di riferimento di fiducia che si estende a livello globale. Le funzionalità Proof of Human e single sign-on di Worldchain lo rendono la base ideale per la prossima era di integrazione tra gaming e IA."

Guidata dall'ex direttore dello studio Call of Duty John Linden, Mythical Games è un'azienda pioniera nel settore dei giochi Web3 e della proprietà digitale, con un portfolio in crescita di franchise leader – NFL Rivals, Pudgy Party dei Pudgy Penguins e FIFA Rivals. L'azienda prevede di espandere il suo prodotto marketplace per integrarlo con Worldchain, una blockchain compatibile con ERC-20 creata per la verifica Proof of Human (PoH) e il single sign-on, segnando un'importante progresso nello sviluppo di un'infrastruttura di gioco sicura e verificabile.

L'espansione di Mythical Games con Worldchain e World ID consentirà un'interoperabilità integrata tra risorse di gioco, portafogli e identità, garantendo ai giocatori la proprietà verificata delle risorse digitali, riducendo al contempo le frodi e migliorando l'onboarding degli utenti. Insieme, Eightco, Mythical Games e World stanno aprendo la strada a ciò che verrà per l'identità basata sull'IA e per le economie digitali. L'allineamento strategico garantisce che l'ecosistema di gioco di Mythical sarà nativo rispetto allo stesso stack di fiducia e identità che Eightco sta sviluppando per l'economia IA in senso più ampio.

Mythical ha già creato tre giochi attivi con oltre 1 milione di installazioni ciascuno: Pudgy Party (in collaborazione con Pudgy Penguins), NFL Rivals (in collaborazione con NFL e NFLPA) e FIFA Rivals (in collaborazione con FIFA e FIFPRO). Questi giochi hanno totalizzato oltre 10 milioni di installazioni e sono stati presentati numerose volte sia sull'App Store di Apple che su Google Play. Il Mythical Marketplace ha oltre 9,6 milioni di portafogli finanziati e gestisce un volume di vendite NFT di oltre 400 milioni di dollari all'anno.

"Mythical si sta integrando con Worldchain per portare identità e fiducia nella prossima era del gaming", aggiunge John Linden, amministratore delegato Mythical Games. "La nostra visione è quella di far sì che ogni giocatore, che si tratti di FIFA Rivals, Pudgy Party o NFL Rivals, faccia parte di un'economia globale verificata in cui la proprietà digitale e il gioco equo siano garantiti. Grazie alla partnership con Worldcoin, possiamo connettere miliardi di giocatori tramite account sicuri e verificati da persone, che funzionino integrandosi con giochi, mercati e premi. Si tratta di unire l'identità del mondo reale e l'utilità on-chain, trasformando il gaming nell'economia digitale più grande e inclusiva del pianeta".

"I 9,6 milioni di portafogli di Mythical rappresentano un'utenza che può contare su oltre 17 milioni di utenti verificati di World ID", continua Ives. "Ci aspettiamo che questa partnership e futuri accordi determinino un cambiamento positivo nella base clienti verificata a livello mondiale".

INFORMAZIONI SU EIGHTCO HOLDINGS INC.Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) sta sviluppando il livello di autenticazione e fiducia per il mondo post-AGI. La sua mission si concentra su pilastri strategici quali l'autenticazione dei consumatori, l'autenticazione aziendale e l'autenticazione del gioco. Grazie alle sue strategie pionieristiche in materia di asset digitali, tra cui la prima tesoreria Worldcoin nel suo genere, e alle partnership con i principali innovatori tecnologici, Eightco sta gettando le basi per l'identità digitale e la verifica Proof of Human (PoH).

Per ulteriori informazioni seguire l'azienda su X:https://x.com/iamhuman_orbs https://x.com/divestech

INFORMAZIONI SU MYTHICAL GAMESRiconosciuta da Fast Company's World Changing Ideas 2021 e Forbes's Best Startup Employers (2024), Mythical Games è un'azienda di videogiochi di nuova generazione che crea giochi di livello mondiale e consente ai giocatori di assumere la proprietà delle loro risorse di gioco attraverso l'uso della tecnologia blockchain. Ha contribuito allo sviluppo di importanti franchise – Call of Duty, Call of Duty Mobile, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Magic: The Gathering, EA Madden, Harry Potter Hogwarts Mystery, Marvel Strike Force, Modern Warfare e Skylanders. Ai giochi di Mythical – Blankos Block Party, NFL Rivals, Pudgy Party e FIFA Rivals – giocano già milioni di consumatori in tutto il mondo; questi giochi creano una nuova economia per i giocatori, consentendo loro di interagire con i giochi in un modo nuovo, ma anche di commerciare e effettuare transazioni direttamente e in sicurezza con altri giocatori in tutto il mondo.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali nell'accezione definita nella legge del 1995 Private Securities Litigation Reform Act. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, ad eccezione di quelle relative a fatti storici, potrebbero essere considerate di natura previsionale. Termini quali "pianifica", "si aspetta", "sarà", "prevede", "continua", "espande", "progredisce", "sviluppa", "crede", "guida", "obiettivo", "può", "rimane", "progetta", "prospettive", "intende", "stima", "potrebbe", "dovrebbe" e altre parole e termini di significato ed espressione simili sono intesi a identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali convinzioni e ipotesi della dirigenza, che sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono garanzia di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la capacità di Eightco di mantenere la conformità con i requisiti di quotazione continua del Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducono le risorse di capitale di Eightco; l'incapacità di Eightco di raccogliere capitale adeguato per finanziare la propria attività; l'incapacità di Eightco di innovare e attrarre utenti per i prodotti di Eightco; un impatto negativo della legislazione e regolamentazione future sugli asset digitali; e il cambiamento delle posizioni pubbliche e governative in relazione alle attività di mining di risorse digitali. Considerati tali rischi e incertezze, si consiglia di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un esame di altri rischi e incertezze, e altri fattori importanti, ognuno dei quali potrebbe far sì che i risultati effettivi di Eightco differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali, consultare i documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), inclusa la relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2025. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data della sua pubblicazione e Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni o di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni di tali dichiarazioni per riflettere eventi o sviluppi futuri, salvo quando richiesto dalla legge.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2766918/eight_holdings_LOGO.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.