Emozioni in viaggio: ragazzi in visita su Costa Smeralda per un’esperienza all’insegna della “Joy of moving”

L’iniziativa rientra nel programma sviluppato grazie alla partnership tra Ferrero e Costa Crociere, con l’obiettivo di diffondere, sia a bordo sia nelle comunità locali, il valore del gioco come strumento educativo per favorire una crescita sana, stimolare la creatività e promuovere stili di vita attivi.

16 gennaio 2026 – Nel corso dello scalo odierno a Civitavecchia, Costa Smeralda, ammiraglia della flotta Costa Crociere, ha aperto le sue porte a un gruppo di bambini e loro accompagnatori per offrire loro un’esperienza unica. Tra attività ludiche, momenti interattivi e occasioni di apprendimento, i piccoli ospiti hanno vissuto una giornata speciale in un contesto straordinario, dove il mare diventa scenario di emozioni e crescita.

Dal 2019, Ferrero e Costa Crociere collaborano per portare il programma “Joy of moving” a bordo delle navi e nelle comunità locali, con l’obiettivo di valorizzare il gioco come strumento di sviluppo. La partnership si fonda su valori condivisi e sulla convinzione che il movimento e il gioco siano elementi essenziali per favorire la crescita fisica, personale e relazionale dei bambini, creando opportunità di apprendimento e benessere in contesti unici.

Kinder Joy of moving, il progetto di responsabilità sociale del Gruppo Ferrero che promuove l’attività fisica a misura di bambini e famiglie in modo coinvolgente e gioioso, ha arricchito le attività proposte ai bambini a bordo delle navi Costa con attività studiate ad hoc, basate su un metodo educativo innovativo, chiamato Joy of moving. Il metodo pone al centro il bambino attivo, favorendo lo sviluppo delle competenze motorie, cognitive, emotive e sociali. Ne è nato un progetto innovativo e originale che si svolge a bordo delle navi Costa, pensato per famiglie, insegnanti, educatori e allenatori, che promuove la gioia del movimento attraverso il gioco.

Dal mese di agosto 2025, grazie a questa iniziativa che ha coinvolto anche le comunità locali delle destinazioni toccate dalle navi Costa, quattro gruppi di 25 bambini di Civitavecchia, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, hanno vissuto un’esperienza indimenticabile a bordo delle ammiraglie Costa Smeralda e Costa Toscana, durante i rispettivi scali nel porto laziale.

A bordo, i bambini sono stati accompagnati dagli animatori Costa, professionisti che ogni giorno si dedicano alle attività per i più piccoli. Hanno partecipato a giochi e attività ludico-motorie pensate per stimolare creatività e movimento. Dopo una mattinata “in movimento”, che ha incluso anche un tuffo nelle piscine della nave, i piccoli ospiti e i loro accompagnatori hanno concluso la giornata con un pranzo speciale a bordo, in un’atmosfera di festa e convivialità.

I gruppi, composti da circa 25 bambini ciascuno per un totale di quasi 100 partecipanti provenienti da associazioni e scuole locali, hanno avuto l’opportunità di incontrare i Comandanti di Costa Smeralda e Costa Toscana, che li hanno accolti con un caloroso saluto. La giornata si è conclusa con una visita guidata alle navi, per scoprire da vicino gli spazi e le curiosità delle ammiraglie Costa.

Questi eventi sono stati resi possibili grazie alla preziosa collaborazione tra Costa Crociere, Ferrero, e la vicesindaca di Civitavecchia Dott.ssa Tinti, agenzia Medov e Roma Cruise Terminal. Un ringraziamento speciale va anche a Port Mobility per il servizio di trasporto offerto.

Alla luce dell’ottimo riscontro, l’iniziativa sarà presto estesa ad altre realtà del territorio, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di bambini in esperienze educative e divertenti, all’insegna della “Joy of Moving”.

Kinder Joy of moving

Kinder ha sempre avuto come obiettivo quello di offrire ai bambini e alle famiglie dei piccoli, importanti momenti di gioia, pensati proprio per loro e da anni si impegna anche nell’incentivare la loro predisposizione naturale a muoversi e a giocare. Con tale obiettivo è nato Kinder Joy of moving: un progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero. Attivato dal 2005, il progetto ha raggiunto più di 63 milioni di bambini dal suo avvio e ne ha coinvolti 3,7 milioni in 35 Paesi nell’ultimo anno.Kinder Joy of moving è in grado di avvicinare all’attività motoria bambini e famiglie in modo coinvolgente e gioioso, nella convinzione che un’attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport possa rendere i bambini di oggi adulti migliori domani. Le iniziative di questo progetto si ispirano a Joy of moving, un metodo educativo innovativo, validato scientificamente: un metodo che nasce dal gioco, in grado di favorire non solo lo sviluppo motorio, ma anche quello cognitivo, emozionale e relazionale dei bambini. Joy of moving sposta con naturalezza l’attenzione dalla performance al divertimento, dall’antagonismo alla relazione. Con l’obiettivo che il movimento sia innanzitutto gioia per i bambini, al di là delle discipline, del terreno di gioco e delle performance, Kinder Joy of moving organizza e sostiene programmi di educazione sportiva, eventi sportivi, campionati studenteschi; organizza campus multidisciplinari per avvicinare i bambini allo sport, coopera con atleti ed ex campioni e sostiene progetti di ricerca incentrati sui benefici di una vita attiva. Opera in tutto il mondo con importanti partner qualificati ed esperti, tra cui Istituzioni, Ministeri e Università, aziende private e organizzazioni, Comitati Olimpici, 131 Federazioni e Associazioni Sportive e con ISF (International School Sport Federation).

Kinder Joy of moving opera anche con le famiglie rappresentano il cuore stesso della funzione formativa. Per loro, è stata creata una piattaforma di giochi di movimento divertenti e su base scientifica, per incentivare la vita attiva dei bambini tra le mura domestiche e negli spazi relax. Il movimento che si gioca nel calore della famiglia è basilare! È il miglior modo di crescere attivi, con il corpo e con la mente.

