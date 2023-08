BLUETTI presenterà un altro sistema di backup di energia domestica all'IFA di Berlino 2023

Berlino, 08/082023 - BLUETTI, leader nell'innovazione delle soluzioni di accumulo di energia pulita, presenterà il suo nuovo sistema di batterie domestiche EP760, insieme ad altre stazioni di energia all'avanguardia, all'IFA 2023 di Berlino dal 1 al 5 settembre.

L'IFA, la più grande fiera al mondo per l'elettronica di consumo e gli elettrodomestici, attira visitatori da oltre 130 Paesi e rappresenta la piattaforma ideale per BLUETTI per presentare il suo ultimo capolavoro.

Protagonista dell'esposizione sarà il sistema modulare di accumulo energetico domestico EP760. L'EP760 offre una capacità flessibile fino a 19,8kWh con batterie B500, consentendo agli utenti di personalizzare il proprio accumulo di energia in base alle esigenze. Come fonte di energia ininterrotta, l'EP760 può commutare in 10 ms in caso di interruzione di corrente. Questa risposta rapida, insieme alla sua potenza monofase di 7600 W, offre ai proprietari di casa la tranquillità di sapere che tutti gli elettrodomestici, compresi i dispositivi sensibili e i grandi consumatori di energia, come i frigoriferi, continueranno a funzionare senza interruzioni. Collegato a sistemi solari, il sistema EP760 aiuta i proprietari di casa ad accumulare energia solare gratuita a un massimo di 9000W, riducendo potenzialmente le bollette energetiche. BLUETTI equipaggia il sistema con batterie LiFePO4 di lunga durata, che, secondo quanto dichiarato, hanno una durata di oltre 10 anni. Questo sistema di backup potente e facile da installare cambierà il modo in cui le persone utilizzano l'energia.

BLUETTI presenterà anche generatori di medie e piccole dimensioni per diversi scenari, come il generatore per esterni AC60 e la versatile centrale elettrica AC180. Secondo BLUETTI, la versione offline dei due modelli, AC60P e AC180P, e i nuovi pannelli solari da balcone saranno presto disponibili.

"Guidati dalla nostra missione di fornire soluzioni energetiche pulite che diano potere alle comunità e agli individui", ha dichiarato James Ray, portavoce di BLUETTI. "Siamo entusiasti di portare il nostro ultimo sistema EP760 e altri prodotti innovativi all'IFA, offrendo alle persone più opzioni per la libertà energetica".

Dettagli dell'evento

Data: Dal 1° settembre al 5 settembre 2023

Orario: dalle 10:00 alle 18:00 GMT+2

Sede: H3.2-306, Messe Berlin, Berlino, Germania

Presso lo stand BLUETTI, oltre all'esperienza pratica, i visitatori potranno godere di ulteriori vantaggi in loco, tra cui uno sconto dell'80% su un set di EP600+2*B500 o EP760+2*B500(per gli installatori e i rivenditori BLUETTI appena registrati in loco, o per gli utenti BLUETTI che acquistano questi due modelli per la prima volta), bevande e regali gratuiti durante l'evento.

Informazioni su BLUETTI

Sin dalla sua nascita, BLUETTI si è impegnata a promuovere la sostenibilità e le soluzioni energetiche verdi. Offrendo soluzioni ecologiche per l'accumulo di energia per uso interno ed esterno, BLUETTI mira a fornire esperienze eccezionali per le nostre case, contribuendo al contempo a un futuro sostenibile per il nostro pianeta. Questo impegno per l'energia sostenibile ha permesso a BLUETTI di espandersi in oltre 100 Paesi e di conquistare la fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo.

Contatti:

https://it.bluettipower.eu/