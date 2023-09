Il sistema di batterie di backup domestico BLUETTI EP760 arriva in Europa

Milano, 06/09/2023 - BLUETTI, azienda leader nel settore dell'accumulo di energia pulita, lancerà il suo nuovo prodotto, il sistema di alimentazione domestica di backup BLUETTI EP760, sul mercato europeo il 15 settembre alle ore 9:00 CET.

BLUETTI EP760 vs il suo predecessore BLUETTI EP600

Sebbene entrambi i modelli condividano lo stesso design modulare e offrano una capacità flessibile da 9,9kWh a 19,8kWh con i pacchi batteria di espansione B500, la differenza principale risiede nella loro potenza.

L'EP600 è un sistema di alimentazione trifase da 6.000W; tuttavia, la sua potenza monofase a 230V è limitata a 2.000W. Inoltre, l'EP600 è disponibile esclusivamente in Germania.

Mentre l'EP760 offre una potenza monofase fino a 7.600W in modalità grid o off-grid, soddisfacendo le esigenze di alimentazione di una gamma più ampia di utenti in Europa. Ecco alcuni dei principali punti di forza e vantaggi dell'EP760.

7.600 W di potenza ininterrotta per il backup

Con una potenza ininterrotta di 7.600 W, l'EP760 ricarica tutte le apparecchiature collegate, come frigoriferi, caloriferi, forni a microonde, utensili elettrici e persino veicoli elettrici. Durante le interruzioni di corrente, l'EP760 passa senza problemi dall'alimentazione di rete a quella a batteria in meno di 10 millisecondi, garantendo così un'alimentazione continua.

Risparmio sulla bolletta elettrica

L'EP760 è ampiamente compatibile con i sistemi solari e supporta fino a 9.000W di carica solare, infatti, immagazzina l'energia solare e garantisce una fonte di energia stabile, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e dall'ora. L'energia solare in eccesso può anche essere venduta all’ente di fornitura elettrica per ottenere un reddito aggiuntivo.

Anche senza un impianto solare, l'EP760 rimane vantaggioso. Programmando il tempo di ricarica nelle ore non di punta, gli utenti possono utilizzare l'energia immagazzinata a basso costo nelle ore di punta per risparmiare sulla bolletta elettrica. Inoltre, possono utilizzare l'App BLUETTI per ottimizzare ulteriormente il consumo energetico con pochi clic sul telefono.

Costruito per durare nel tempo con una garanzia di 10 anni

Il sistema EP760 vanta una classificazione IP65 per un'eccellente resistenza alla polvere e all'acqua. Utilizza le più sicure batterie LiFePO4, che offrono una durata di almeno dieci anni. Inoltre, un avanzato sistema di gestione della batteria (BMS) protegge da cortocircuiti, sovraccarichi e altri potenziali rischi. BLUETTI offre anche una garanzia di 10 anni che assicura la massima tranquillità per gli anni a venire.

Installazione facile e flessibile

Il sistema BLUETTI EP760 è stato progettato per essere facile da usare. Invece di essere montato a parete, può essere impilato verticalmente sul pavimento, preservando le pareti e lo spazio. Grazie al grado di protezione IP65 e alla silenziosità inferiore a 50 dB, l'EP760 può essere installato all'interno o all'esterno. Inoltre, BLUETTI offre servizi di installazione in loco in tutto il mondo, semplificando il percorso verso l'indipendenza energetica. Per ulteriori dettagli, visitate il sito ufficiale BLUETTI.

Su BLUETTI

Sin dalla sua nascita, BLUETTI si è impegnata a promuovere la sostenibilità e le soluzioni energetiche verdi. Offrendo soluzioni ecologiche per l'accumulo di energia per uso interno ed esterno, BLUETTI mira a fornire esperienze eccezionali per le nostre case, contribuendo al contempo a un futuro sostenibile per il nostro pianeta. Questo impegno per l'energia sostenibile ha permesso a BLUETTI di espandersi in oltre 100 Paesi e di conquistare la fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo.

CONTATTI:

https://it.bluettipower.eu/