Rockwell Automation e Infinitum annunciano un accordo che rende disponibili drive e motori a bassa tensione ad alta efficienza per applicazioni industriali ad alta intensità energetica

La collaborazione fornirà drive e motori integrati, leader di mercato, che consentiranno ai produttori di ottenere risultati sostenibili consumando meno energia, materie prime e riducendo i rifiuti

BRUXELLES, 18 settembre 2023/PRNewswire/ --Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale e Infinitum, a cui si deve la creazione del motore sostenibile air core, hanno annunciato oggi un accordo esclusivo per lo sviluppo e la distribuzione congiunta di una nuova classe di drive e motori integrati a bassa tensione ad alta efficienza. Questa soluzione permetterà ai clienti industriali di tutto il mondo di risparmiare energia e tagliare i costi in modo significativo, aiutandoli a ridurre la propria impronta di carbonio e a diventare più sostenibili.

Man mano cresce nelle aziende la consapevolezza energetica e si cercano soluzioni per ridurre le emissioni di gas serra, i drive a frequenza variabile (VFD) con motori ad alta efficienza acquistano rilievo. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), i motori elettrici consumano circa il 40% dell'elettricità consumata a livello globale, con una percentuale che arriva quasi al 70% per le industrie.

In base a questo accordo, la tecnologia di azionamento PowerFlex® leader di mercato di Rockwell Automation, verrà combinata al sistema motore Aircore EC ad alta efficienza di Infinitium. Questo potente pacchetto aiuterà le aziende a ridurre l'impronta di carbonio grazie a un sistema motore più piccolo e leggero del 50%, che utilizza il 66% in meno di rame e che consuma il 10% in meno di energia rispetto ai motori tradizionali con nucleo in ferro.

"Abbiamo riconosciuto da tempo i vantaggi del sistema integrato di drive e motore di Infinitum per la sua efficienza energetica, la sostenibilità e la facilità operativa ai vertici della categoria", ha dichiarato Barry Elliott, vice presidente e direttore generale di Power Control presso Rockwell Automation. "Siamo entusiasti del forte impatto che la nostra nuova soluzione congiunta avrà sul miglioramento della sostenibilità, dell'efficienza energetica e della produttività per i nostri clienti in tutto il mondo."

Rockwell Automation e Infinitum collaborano sin dal 2021, quando Rockwell ha fatto un investimento iniziale in Infinitum nell'ambito del finanziamento della Serie C dell'azienda.

"Siamo felici di estendere la nostra proficua collaborazione con Rockwell Automation. Questo accordo apre nuovi canali di mercato per i nostri motori sostenibili che possono far muovere il mondo con meno energia, meno materiali e meno rifiuti", ha dichiarato Ben Schuler, fondatore e CEO di Infinitum. "La collaborazione con Rockwell Automation permetterà di avere un impatto diretto e diffuso sulle industrie, riducendo il consumo di elettricità e aumentando la sostenibilità di questo settore energivoro."

VFD e motori integrati saranno disponibili alla fine del 2024 in esclusiva tramite Rockwell Automation e isuoi partner.

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è un leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone col potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Con sede a Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation impiega circa 28.000 problem solver che si dedicano ai nostri clienti in oltre 100 Paesi. Per saperne di più su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise® in tutto il settore industriale, visiti www.rockwellautomation.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/rockwell-automation-e-infinitum-annunciano-un-accordo-che-rende-disponibili-drive-e-motori-a-bassa-tensione-ad-alta-efficienza-per-applicazioni-industriali-ad-alta-intensita-energetica-301930736.html