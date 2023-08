Sistemi di montaggio Contact Italia per un impianto fotovoltaico SEU da 564kW installato dalla 4-ENERGY

Bari, 7 agosto 2023. 4-Energy, azienda installatrice di impianti fotovoltaici e specializzata negli ultimi anni in “modelli SEU” (Sistemi Efficienti di Utenza), ha scelto le strutture di montaggio Contact Italia per la realizzazione di un impianto da 564 kW per il più grande Shopping Center delle Marche, “Il Cuore Adriatico”.

Tale operazione permetterà l’auto-produzione di energia elettrica per i70 negozi presenti all’interno dei 27.000 mq di superficie commerciale.

Contact Italia, attraverso il gruppo EDIF, ha fornito alla 4-Energy1500 zavorre ZC1052 con inclinazione 10° per fissare i 1200 moduli JASOLAR da 470W, riuscendo così ad ottimizzare l’intera copertura del tetto.

L'impianto fotovoltaico installato dalla 4-Energy,alimentato da 4 inverter HUAWEI da 100 kW e 1 da 70 kW,produrrà circa 700 MWh/anno di energia elettrica, coprendo il 40% del fabbisogno del centro. Il risparmio economico stimato è di circa 100.000 euro/anno,mentre il ritorno dell'investimento è previsto in circa 6 anni.

“Per noi, quello che fa la differenza, è avere un supporto tecnico come quello offerto dalla Contact Italia, per l’ampia gamma di prodotti e quindi la scelta del sistema più idoneo alla copertura dell’edificio”, afferma Andrea Silvetti, CEO della 4-Energy.

Il caso di successo di 4-Energy e Contact Italia dimostra come sia possibile realizzare impianti fotovoltaici SEU efficienti e sicuri, grazie alla qualità dei materiali e alla competenza delle aziende coinvolte.

