Entain al Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale 2025

10 ottobre 2025 | 09.55
LETTURA: 2 minuti

Milano, 9 ottobre 2025 – Per il terzo anno consecutivo, Entain ha partecipato a Il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, appuntamento di riferimento in Italia dedicato ai temi della sostenibilità e dell’impatto sociale, giunto alla 13ª edizione. L’azienda è intervenuta con Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director di Entain in Italia, all’interno del panel “Sport, sostenibilità e impatto: misurare il cambiamento per generare valore”.

Nel corso del suo intervento, Guinci ha sottolineato l’importanza di modelli di collaborazione pubblico - privato per realizzare infrastrutture e progetti dedicati allo sport realmente capaci di generare impatto positivo, replicabile e misurabile, come sperimentato da Entain in diverse iniziative avviate sul territorio italiano.

Tra queste “Rigiocare il Futuro”, che ha permesso la realizzazione all’interno dell’Istituto Penitenziario di Secondigliano della più grande cittadella dello sport mai creata all’interno di una casa circondariale, con nuovi spazi dedicati alla pratica sportiva e percorsi formativi che consentono il conseguimento di competenze e certificazioni utili per il reinserimento sociale dei detenuti.

Guinci ha inoltre citato la prossima inaugurazione del progetto promosso da YouSport e sostenuto da Entain per la riqualificazione dei Campi Sportivi “Roberta Guaineri” a Milano, un’iniziativa che offrirà accesso gratuito e inclusivo ad attività sportive rivolte a giovani che vivono in condizioni di fragilità sociale.

“Partecipare al Salone significa confermare il percorso che abbiamo intrapreso per promuovere, in stretta collaborazione con il territorio, una cultura dell’inclusione sociale attraverso lo sport. Entain sviluppa progetti concreti che favoriscono relazioni solide con istituzioni, imprese e realtà del terzo settore, contribuendo a rendere sempre più efficaci le iniziative che sostiene.

Anche quest’anno confermiamo il nostro impegno nel rafforzare le sinergie tra pubblico, privato e terzo settore per generare valore condiviso e duraturo.

Momenti di confronto e co-progettazione come il CSR Award, che promuoviamo ogni anno, rappresentano un’occasione essenziale per costruire partnership capaci di produrre risultati misurabili, concreti e nel tempo sostenibili.” ha dichiarato Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director di Entain in Italia.

Entain

Il Gruppo Entain PLC, quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), è leader internazionale nel settore dell’intrattenimento che opera nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 30.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 140 licenze in oltre 40 paesi. In Italia il gruppo impiega direttamente 450 dipendenti e, attraverso la propria rete di punti vendita, occupa indirettamente oltre 5.000 persone sull’intero territorio nazionale.

Contatti:
Immediapress
Riferimenti: https://eurobetgroup.it/

Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale 2025 sostenibilità impatto sociale sport collaborazione pubblico privato
