Entain BXC Challenge Day: una giornata di sport, inclusione e divertimento

Roma, 26 settembre 2025- Si è svolto oggi l’Entain BXC Challenge Day, una giornata che ha visto la partecipazione di circa 20 dipendenti di Entain e degli atleti del BSC Rovigo per promuovere l’inclusione attraverso lo sport.

L’iniziativa rinnova l’impegno di Entain al fianco del BSC Rovigo, già premiato per due edizioni consecutive con il CSR Award, a conferma di come progetti di questo tipo rappresentino un passo concreto verso la diffusione della cultura sportiva inclusiva in Italia.

L’evento si è tenuto presso il campo da baseball di Acqua Cetosa a Roma, centro federale della Federazione Italiana Baseball e Softball, dove le due squadre, composte sia dai dipendenti che dagli atleti del BSC Rovigo, si sono sfidate in una partita a baseball per non vedenti, contendendosi la Coppa Entain BXC.

Pensata per sensibilizzare i dipendenti di Entain sul tema della disabilità, l’iniziativa ha utilizzato lo sport come veicolo di integrazione. Oltre alla partita, i partecipanti hanno preso parte a momenti formativi in cui hanno appreso i fondamentali del baseball per non vedenti, sperimentando in prima persona le sfide che gli atleti con disabilità visiva affrontano ogni giorno. Un’esperienza ricca di energia e spirito di squadra, che ha permesso di vivere direttamente il significato di passione e inclusione oltre ogni barriera.

A conquistare la Coppa Entain BXC è stata la squadra blu con un punteggio di 5-4. Un risultato sportivo che suggella una giornata in cui la vera vittoria è stata la condivisione di valori e la crescita comune.

Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director del Gruppo Entain in Italia, ha dichiarato: “Scendere in campo con il BSC Rovigo ci ha ricordato, concretamente, cosa significa vivere i valori dello sport. L’energia dei partecipanti, uniti dalla stessa passione, conferma la nostra rotta: promuovere iniziative e realtà che generano un’inclusione reale e concreta sul territorio, anche attraverso il nostro CSR Award.”

BSC ROVIGO

La BSC Rovigo è una delle più importanti società di baseball e softball in Italia. La sua eccellenza si riflette nella presenza di 15 gruppi sportivi e nell'unicità di schierare in Serie A sia un club maschile che uno femminile. Con oltre 200 iscritti, l'associazione rappresenta un punto di riferimento nel panorama sportivo nazionale.

Dal 2019, la BSC Rovigo ha avviato un gruppo di baseball per non vedenti, diventando rapidamente il polo di riferimento in Veneto per questa disciplina.

Entain

Il Gruppo Entain PLC, quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), è leader internazionale nel settore dell’intrattenimento che opera nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 30.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 140 licenze in oltre 40 paesi.

In Italia il gruppo impiega direttamente 450 dipendenti e, attraverso la propria rete di punti vendita, occupa indirettamente oltre 5.000 persone sull’intero territorio nazionale.

