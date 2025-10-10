Entain sostiene la riqualificazione della palestra dell’Istituto Comprensivo 9 di Bologna

Un nuovo spazio inclusivo per oltre 1.200 studenti grazie al progetto “Corro a scuola” promosso da Sportfund

Bologna, 10 ottobre 2025 – È stata inaugurata, giovedì 9 ottobre, la palestra rinnovata dell’Istituto Comprensivo 9 di Bologna, nel quartiere Savena, grazie al contributo di Entain nell’ambito del progetto “Corro a scuola” promosso da Sportfund – Fondazione per lo Sport Onlus.

La palestra, messa a norma e sfruttabile nella sua piena potenzialità grazie alla collaborazione con il Comune di Bologna, l’amministrazione del Quartiere Savena, la Direzione dell’I.C. 9 e il contributo, tra gli altri, di Entain, sarà fruibile dagli alunni e i ragazzi potranno ritrovarsi, in orario scolastico ed extrascolastico. La palestra verrà utilizzata anche dalle associazioni sportive che fanno riferimento al territorio, oltre ad essere aperta durante il periodo estivo per accogliere i ragazzi che hanno concluso l’anno scolastico.

L’intervento

L’Istituto Scolastico Comprensivo I.C.9 di Bologna (4 scuole di cui una dell’infanzia, due primarie e una secondaria di I grado, situato in un quartiere molto popoloso di Bologna) è dotato di un’ampia palestra che non è stata aggiornata dal tempo della sua costruzione, con pavimentazione, protezioni laterali dei muri e dotazioni accessorie obsoleti e non conformi all’utilizzo in sicurezza che andavano ripristinati per permetterne l’uso a oltre 1.200 alunni. Il progetto si è inserito nell’azione di ristrutturazione generale della palestra e della sostituzione delle strutture da basket, pallavolo e calcetto e la messa in sicurezza dell’area gioco con il montaggio delle nuove protezioni perimetrali antiurto, il tutto con particolare attenzione alle modalità di accesso all’attività sportiva da parte degli alunni con disabilità.

“Sostenere progetti come Corro a scuola significa contribuire in modo concreto alla costruzione di comunità più forti e inclusive, restituendo valore ai territori in cui operiamo – ha dichiarato Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director di Entain in Italia - Ci impegniamo a promuovere realtà che generano inclusione sociale attraverso lo sport e fanno leva su partnership con istituzioni, imprese e terzo settore per ottenere risultati misurabili e sostenibili. Ed è proprio in quest’ottica che proponiamo ogni anno il CSR Award, un momento di scambio e progettazione congiunta che favorisce collaborazioni durevoli nel tempo. Un’ulteriore testimonianza di come lo sport possa agire nelle comunità come potente strumento di inclusione”.

L’iniziativa rappresenta un modello virtuoso di cooperazione tra impresa privata, Terzo settore e istituzioni locali, finalizzato a promuovere l’accesso universale allo sport e la diffusione di sani stili di vita.

ENTAIN

Il Gruppo Entain PLC, quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), è leader internazionale nel settore dell’intrattenimento che opera nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 30.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 140 licenze in oltre 40 paesi.

In Italia il gruppo impiega direttamente 450 dipendenti e, attraverso la propria rete di punti vendita, occupa indirettamente oltre 5.000 persone sull’intero territorio nazionale.

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.