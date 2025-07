E.ON Italia: il Bilancio di Sostenibilità 2024 racconta un anno di impegno concreto verso un futuro equo, rigenerativo e interconnesso

9 luglio 2025. E.ON Italia ha scelto volontariamente di redigere il proprio Bilancio di Sostenibilità, adottando i più elevati standard internazionali di rendicontazione non finanziaria (GRI Standards 2021). Un impegno che si traduce in un documento trasparente e dettagliato, capace di restituire una fotografia concreta delle azioni dell’Azienda su molteplici fronti:

970.000 tonnellate di emissioni di CO 2 evitate grazie all’energia verde fornita 1 Milione di clienti serviti 135.000 alberi piantati in Italia grazie al progetto Boschi E.ON

Una visione che mette al centro l’innovazione, le persone e il territorio, come espressione di un modello di business fondato su sostenibilità, impatto positivo e responsabilità collettiva.

Il Bilancio di Sostenibilità 2024 per E.ON è un’ulteriore dimostrazione di come la strategia di sviluppo sostenibile non sia solo un insieme di obiettivi, ma un impegno quotidiano in grado di coinvolgere ogni area aziendale. In un anno cruciale, che ha visto la fine del mercato tutelato e la nascita di nuove sfide energetiche e sociali, E.ON Italia intende rafforzare il proprio ruolo alla guida della transizione energetica del Paese.

Il Bilancio di Sostenibilità di E.ON “Coltivare connessione, rigenerare futuro” rappresenta una significativa tappa del percorso dell’azienda verso un nuovo futuro dell’energia. È il filo conduttore che guida l’agire di E.ON: una visione condivisa che unisce innovazione, cura per l’ambiente e attenzione alle persone.

“E.ON Italia, nel 2024, ha raggiunto oltre 1 milione di clienti serviti nel Paese, accolto 175.000 visitatori nei Punti E.ON e realizzato 11 nuove aperture sul territorio. In un contesto di crescita che richiede scelte sempre più responsabili, il Bilancio di Sostenibilità 2024 riafferma con forza la nostra visione di essere leader solidi e affidabili nel guidare la transizione energetica, promuovendo un cambiamento che sia insieme sostenibile, digitale e, soprattutto, equo. La transizione energetica resta il nostro faro. Perché sia davvero efficace, però, deve andare oltre l’innovazione tecnologica e accompagnarsi a una trasformazione digitale profonda e consapevole, capace di rendere le infrastrutture energetiche più efficienti, flessibili e vicine ai bisogni concreti di persone e territori” – ha dichiarato Luca Conti, CEO di E.ON Italia.

Principali risultati del 2024:

Oltre 1 milione di clienti serviti in Italia, grazie anche all’assegnazione di oltre 165.000 nuovi clienti nel Servizio a Tutele Graduali (STG) Circa 46.000 soluzioni per l’efficienza energetica installate tra il 2022 e il 2024 tra cui 9.500 impianti fotovoltaici residenziali installati nel triennio 1,95 TWh di energia verde fornita ai clienti tramite Garanzie d’Origine e 970.000 tonnellate di CO₂ evitate -31,3% di riduzione delle emissioni Scope 1, Scope 2 e operative rispetto al 2019

Persone e territori al centro

175.000 visitatori nei Punti E.ON nel 2024, con 11 nuove aperture sul territorio 22.000 studenti coinvolti nel Progetto Scuole E.ON, per un’educazione alla sostenibilità e all’efficienza energetica €550.000 investiti in iniziative a favore delle comunità locali 135.000 alberi piantati in Italia grazie al progetto Boschi E.ON, per contribuire alla rigenerazione ambientale e alla biodiversità oltre 1.200 ore di volontariato aziendale per progetti ambientali e sociali grazie ai dipendenti e alla Community E.ON

Coerentemente con le 10 priorità ESG strategiche definite nel 2022, nel 2024 E.ON ha rafforzato il proprio impegno verso uno sviluppo concreto, misurabile e centrato sulla sostenibilità, attraverso un approccio partecipativo e democratico alla produzione e gestione dell’energia, che prende forma nelle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e nei modelli di autoconsumo collettivo. Soluzioni che prevedono il coinvolgimento attivo degli utenti finali e che rendono la produzione e distribuzione dell’energia più equa, inclusiva e orientata al bene comune, in ambito condominiale, industriale e territoriale.

Nel corso del 2024, E.ON Italia ha dato continuità e concretezza alla propria strategia di Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) con iniziative reali, misurabili e partecipate. In particolare, nel corso dell’anno è stato attivato un tavolo di lavoro con i DE&I Advisors - colleghe e colleghi che si sono candidati volontariamente per supportare la realizzazione di progetti di DE&I - che ha condotto - nei primi mesi del 2025 – alla pubblicazione del Manifesto del Linguaggio Ampio, un documento guida per una comunicazione attenta, rappresentativa e rispettosa di tutte le identità. Frutto di un percorso partecipativo con i DE&I Advisors aziendali, il Manifesto è un atto concreto che riflette l'impegno crescente dell’azienda verso l’equità, l’inclusione e il benessere delle persone.

Il Bilancio di Sostenibilità completo è consultabile al seguente link .

E.ON è un player internazionale dell’energia a capitale privato, con circa 77.000 dipendenti e 47 milioni di clienti nel mondo e con sede in Germania, a Essen. Tra i principali operatori europei di reti e infrastrutture energetiche e una strategia fondata su crescita, sostenibilità e digitalizzazione, si pone come playmaker della transizione energetica in Europa.

In Italia E.ON è protagonista del cambiamento verso una nuova energia, più indipendente e decentralizzata, e promuove uno sviluppo sostenibile a livello economico, sociale e ambientale a beneficio delle generazioni di oggi e domani. Per questo fornisce a oltre 1 milione di clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni una proposta completa di soluzioni e servizi per rendere più efficienti ed energeticamente indipendenti abitazioni, condomini e aziende.

