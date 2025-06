EPD International System certifica più di 10 evaporatori sottovuoto di C&G Evaporator

Quando l'innovazione industriale incontra la responsabilità ambientale, nascono traguardi che non si limitano a migliorare i prodotti, ma ridisegnano gli standard di un intero settore. C&G Evaporator, azienda da sempre orientata alla qualità e alla sostenibilità, compie un passo decisivo certificando oltre dieci evaporatori sottovuoto secondo il rigoroso protocollo EPD – Environmental Product Declaration.

L'efficienza energetica e la trasparenza ambientale non sono più valori aggiunti, ma requisiti imprescindibili, C&G Evaporator dimostra che è possibile coniugare performance tecniche elevate e impegno misurabile verso il pianeta. Il risultato non è solo un riconoscimento ufficiale, ma una dichiarazione di metodo: innovare significa oggi anche rendere visibile, certificabile e confrontabile l'impatto delle proprie tecnologie sull'ambiente.

Cosa significa certificare gli evaporatori sottovuoto

Certificare un evaporatore sottovuoto significa analizzare in modo sistematico e scientifico il suo impatto ambientale lungo l'intero ciclo di vita: dalla produzione dei materiali al funzionamento, fino alla gestione a fine vita.

Gli evaporatori sottovuoto sono strumenti essenziali per il trattamento delle acque reflue industriali: grazie alla loro azione, le imprese che li acquistano e integrano nei propri processi, riducono drasticamente i volumi dei rifiuti liquidi e recuperano acqua pulita, migliorando l'efficienza complessiva degli impianti industriali.

Tuttavia, anche queste tecnologie comportano un consumo di energia e risorse. La certificazione ambientale consente di quantificare in modo oggettivo e trasparente parametri quali l'impronta di carbonio, il consumo idrico, le emissioni inquinanti e il potenziale di riciclo.

Per un’azienda, ottenere una certificazione EPD per i propri evaporatori non è un mero adempimento burocratico, bensì una scelta strategica che testimonia l'impegno verso la sostenibilità concreta, misurabile e comunicabile ai clienti, ai partner e al mercato.

La certificazione EPD - International System

L'Environmental Product Declaration (EPD) è uno strumento di comunicazione ambientale che fornisce dati certificati e comparabili relativi all’impatto ambientale di un prodotto. Si basa sulla metodologia del Life Cycle Assessment (LCA), conforme agli standard internazionali ISO 14025 e ISO 14040/44, e deve essere verificata da un ente indipendente accreditato.

L'International EPD® System, nato in Svezia nel 1998, è oggi il principale programma mondiale per la gestione delle dichiarazioni ambientali di prodotto.

Il percorso di certificazione prevede diverse fasi: raccolta dettagliata dei dati di produzione, analisi LCA, redazione della dichiarazione ambientale, verifica da parte di terzi e infine registrazione e pubblicazione dell’EPD.

Questa procedura rigorosa, ottenuta da C&G Depurazione Industriale, garantisce che le informazioni fornite siano affidabili, comparabili e utilizzabili per prendere decisioni più consapevoli in ottica di acquisto responsabile e progettazione sostenibile.

C&G Evaporator certifica oltre 10 evaporatori sottovuoto

La certificazione della maggior parte dei modelli della propria gamma di produzione di evaporatori sottovuoto rappresenta per C&G Evaporator un traguardo di grande rilevanza: sono i primi, infatti, ad ottenere un riconoscimento di così grande prestigio. .

L’azienda aveva già ottenuto la certificazione ad ottobre 2024 per il suo VNT-5000 e oggi riconferma il proprio impegno per altri 10 evaporatori sottovuoto.

Il progetto ha riguardato diversi tipi di evaporatori: a pompa di calore, a singolo effetto e a multi-effetto, coprendo così una gamma completa di soluzioni per il trattamento dei reflui industriali in settori come l’automotive, la chimica, la galvanica e l’alimentare.

Attraverso la certificazione EPD, C&G Evaporator offre ai propri clienti un valore aggiunto sostanziale: la possibilità di scegliere apparecchiature che non solo rispondono a criteri tecnici di eccellenza, ma che presentano anche un profilo ambientale chiaro, trasparente e verificato.

In un mercato sempre più orientato verso obiettivi ESG (Environmental, Social, and Governance), poter contare su evaporatori sottovuoto certificati con dichiarazioni ambientali ufficiali significa facilitare la rendicontazione di sostenibilità, migliorare l’accesso a finanziamenti green e contribuire attivamente agli obiettivi di neutralità climatica.

La certificazione EPD rafforza dunque il posizionamento di C&G come partner tecnologico d’eccellenza per le imprese che intendono non solo innovare, ma anche ridurre concretamente il proprio impatto ambientale, dimostrando che oggi la vera competitività si misura anche in termini di responsabilità verso le future generazioni.

Per informazioni

C&G Evaporator è un brand di C&G Depurazione Industriale

info@cgevaporator.com

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi