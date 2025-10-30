EQS Group nomina Mark Erbele come Chief Customer Officer per promuovere l'impegno nel settore dei clienti globali

MONACO DI BAVIERA - EQS Newswire - 30 ottobre 2025 - EQS Group, uno dei principali fornitori internazionali di software cloud per compliance, protezione dei dati, gestione della sostenibilità e relazioni con gli investitori, ha annunciato oggi che Mark Erbele è entrato in azienda in qualità di Chief Customer Officer. In questo ruolo, Erbele gestirà le attività dell'azienda relative al rapporto con i clienti globali, compresi servizi professionali, supporto tecnico e successo della clientela.

Con oltre 20 anni di esperienzanellosviluppo e nell'ampliamento di organizzazioni incentrate sulle esigenze dei clienti in modo interfunzionale tra il settore della compliance e quello tecnologico, Erbele dispone di una solida competenza nel campo della leadership e dell'eccellenza operativa. Entra in EQS Group lasciando BioRender, dove aveva rivestito le funzioni di Senior Vice President e Customer Success & Experience. In precedenza era stato fino al 2022 a capo dei team di assistenza clienti globali presso Convercent, acquisita da OneTrustnel 2021. Il segmento di attività di compliance ed etica, compresa Convercent, è stato poi rilevato da EQS Group nel 2024. Presso Convercent ha seguito oltre 1.000 clienti globali con ricavi ricorrenti di 30 milioni di $.

Il background internazionale di Erbele comprende funzioni direttive in America settentrionale, Europa e Asia nonché esperienza nella gestione di conti strategici, nella trasformazione CX e nella collaborazione a livello di CRO con funzioni di vendita e marketing. In EQS Group ricoprirà un ruolo chiave ne lpotenziare la strategia aziendale relativa ai clienti globali e nell'allineare le funzioni post-sales per favorire la crescita sui mercati.

"Mark porta in EQS Group una rara combinazione di eccellenza operativa, know-how nel rapporto con iclienti ed esperienza nel settore," spiega Achim Weick, fondatore e CEO di EQS Group. "La sua leadership ci aiuterà a rafforzare ulteriormente i nostri rapporti con iclienti in tutto il mondo e ad assicurare la nostra capacità futura di fornire un valore eccezionale, aumentando il nostro impatto per compliance e governance."

"Sono entusiasta di entrare in EQS Group in un momento fondamentale della storiadell'azienda," ha affermato Mark Erbele, Chief Customer Officer di EQS Group. "L'opportunità di contribuire ad ampliare attività mirate, incentrate su fiducia, trasparenza ed eccellenza in termini di vigilanza è tanto significativa quanto stimolante. Sono molto lieto di iniziare a collaborare con team e clienti per creare un impatto duraturo sui mercati che serviamo."

Erbele ha studiato alla Leeds School of Business dell'Università del Colorado - Boulder, dove ha conseguito una laurea in Business Administration con specializzazione in finanza.

Informazioni su EQS Group

EQS Group è uno dei principali fornitori internazionali di cloud per compliance ed etica, protezione dei dati, gestione della sostenibilità e relazioni con gli investitori. Oltre 14.000 aziende di tutto il mondo impiegano i prodotti di EQS Group per creare fiducia grazie al rispetto affidabile e sicuro di requisiti legali complessi, alla riduzione dei rischi e al reporting trasparente sui risultati dell'attività e sul relativo impatto su società e ambiente.

Le soluzioni di EQS Group sono riunite in una piattaforma su base cloud. Questa permette di trattare in modo professionale processi di ottemperanza per la tutela dei whistleblower e la coordinazione dei casi, gestione della propria policy e processi di approvazione come anche nel caso di partner d'affari, terzi e rischi, insider list e obblighi di comunicazione. Inoltre EQS Group fornisce software per rispondere a requisiti di due diligence in termini di diritti umani in tutte le catene di fornitura aziendali, assicurando il rispetto delle disposizioni di tutela dei dati come il RGPD e il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, inoltre supporta un'efficiente gestione ESG e un reporting di sostenibilità conforme. Le aziende registrate traggono inoltre vantaggio da una rete globale, un modo mirato di rivolgersi agli investitori e una gestione dei contatti come anche da siti web e webcast IR per una comunicazione efficiente e sicura con gli investitori.

EQS Group è stato costituito a Monaco di Baviera nel 2000. Oggi il gruppo conta circa 600 professionisti in tutto il mondo.

https://www.eqs.com/

Contatti:

Immediapress



Medioa contact

Christina Jahn

Tel.: +49 89 444430133

E-mail: christina.jahn@eqs.com

