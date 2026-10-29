EQS Group presenta Q by EQS: la soluzione di intelligence per la compliance

Città di Monaco, Monaco – EQS Newswire – 28 ottobre 2026 – Con Q by EQS, EQS Group lancia sul mercato una soluzione di intelligence nativa per l’AI, progettata per supportare i team di compliance nell’analisi delle informazioni, nella comprensione di situazioni complesse e nell’automazione di task ricorrenti. Integrata in EQS Compliance Cockpit, Qunisce competenze in materia di compliance e il contesto specifico dell’azienda a funzioni integrate di AI e un assistente conversazionale. Agenti configurabili amplieranno le seguenti funzionalità: i team di compliance potranno descrivere i compiti in linguaggio naturale, e questi verranno poi eseguiti nel rispetto delle specifiche direttive aziendali.

Compliance-Ready AI: un livello di AI integrato nei workflow di compliance

Q segue il principio della Compliance-Ready AI di EQS Group: l’AI sviluppata appositamente per far fronte alle esigenze operative della compliance. Ciò include la valutazione delle prove, la documentazione delle decisioni e l’analisi delle situazioni ambigue. L’AI supporta la valutazione tecnica. Tuttavia, la responsabilità per le decisioni e le misure definitive rimane sempre a carico dei team di compliance.

In questo modo, Q supporta il lavoro quotidiano di compliance unendo competenze specialistiche, informazioni specifiche dell’azienda e dati rilevanti della piattaforma. Il livello di intelligence attinge a linee guida normative, best practice, competenze di professionisti del settore nonché a direttive interne all’azienda, criteri di settore e di rischio. In tale maniera, i team di compliance possono svolgere le proprie attività in conformità ai requisiti normativi e ai processi interni dell’azienda.

In EQS Compliance Cockpit sono disponibili funzioni integrate che svolgono attività di preparazione e gestione che richiedono molto tempo. Q classifica le informazioni, ne valuta il livello di gravità in base a criteri specifici dell’azienda, sintetizza i documenti e identifica le parti coinvolte. La soluzione elabora le informazioni rilevanti direttamente nel workflow e rende visibili le azioni necessarie, consentendo ai team di compliance di concentrarsi maggiormente sui casi complessi.

Q Assistant: un supporto contestuale per l’analisi e il processo decisionale

Q Assistant integra un assistente AI conversazionale direttamente nella piattaforma di compliance. Gli utenti possono porre domande, sviluppare idee e far redigere bozze. A tal fine, Q attinge alle informazioni rilevanti già disponibili sulla piattaforma e collega le domande al contesto organizzativo e alle procedure in corso. In tal modo è possibile comprendere e analizzare meglio le situazioni, valutare le opzioni disponibili e preparare i passi successivi. Con le domande di approfondimento gli utenti possono lavorare direttamente sulla base del presente contesto, senza dover nuovamente raccogliere documenti o dover spiegare i retroscena.

Q per whistleblowing e indagini

Integrity Line, la soluzione targata EQS per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing e il case management, illustra l’applicazione pratica di Q nelle attività quotidiane di compliance. Q è in grado di sintetizzare e categorizzare le segnalazioni in entrata, di valutarne il grado di gravità sulla base di criteri specifici dell’azienda nonché di analizzare gli allegati. I dati delle persone menzionate possono essere inoltre confrontati con i dati personali disponibili. In questo modo, i responsabili della gestione dei casi possono avere una visione d’insieme immediata dei fatti principali e della documentazione rilevante. Ciò li aiuta a stabilire le priorità e ad avviare il proprio processo di valutazione. Criteri di valutazione uniformi, definiti a livello aziendale, consentono ai responsabili della gestione dei casi e ai team di valutare le segnalazioni ricevute in modo più coerente.

Su questa base, Q Assistant offre supporto anche nella successiva elaborazione del caso. Q può preparare le risposte da inviare agli informatori, suggerire le prove rilevanti e formulare domande per le interviste. Ulteriori funzionalità consentono di convertire gli appunti delle interviste in documenti strutturati e creano panoramiche dei casi che documentano lo stato attuale di elaborazione e le questioni in sospeso. In tal modo, il passaggio di consegne per i casi risulta più agevole.

Q evidenzia le segnalazioni potenzialmente correlate tra team e sedi diverse, aiutando gli investigatori a individuare eventuali collegamenti tra i singoli casi. Gli utenti possono analizzare i dati del programma utilizzando il linguaggio naturale e creare grafici da utilizzare per report e presentazioni. Le future estensioni supporteranno inoltre le analisi delle cause e l’identificazione dei potenziali rischi di ritorsione.

Agenti configurabili per workflow specifici dell’azienda

Sulla base delle funzionalità integrate e del supporto conversazionale offerto da Q, gli agenti Q configurabili faciliteranno la delega dei workflow articolati in più fasi da parte dei team di compliance. In tal modo, singoli compiti non dovranno più essere eseguiti uno alla volta. I responsabili della compliance potranno descrivere le proprie attività in linguaggio naturale e definire le procedure da seguire e i criteri da applicare. Dopodiché, gli agenti eseguiranno autonomamente i compiti necessari. In tal modo, i team di compliance dovranno dedicare meno tempo al coordinamento manuale.

“L’AI ci offre l’opportunità di ripensare le modalità di lavoro della funzione di compliance”, spiega Achim Weick, fondatore e CEO di EQS Group. “Grazie a Q offriamo ai team di compliance un maggiore margine d’azione per anticipare i rischi e affiancare l’azienda. Questa opportunità va oltre la semplice efficienza: l’obiettivo è realizzare una compliance in grado di agire ancora prima che sia necessario.”

Più tempo per le competenze, maggiore coerenza e visibilità

Q offre ai professionisti della compliance più tempo per affrontare questioni complesse, per collaborare con i reparti specialistici e sviluppare soluzioni efficaci. Integrando le proprie direttive e i criteri di valutazione nei workflow, le aziende promuovono un approccio operativo più uniforme. L’obiettivo consiste nel collegare tra loro informazioni provenienti da diversi programmi di compliance. In tal modo i team possono individuare schemi e correlazioni che spesso rimangono nascosti nei singoli processi.

“Da anni ci si aspetta che i team di compliance gestiscano un numero sempre maggiore di compiti con gli stessi membri del personale”, aggiunge Achim Weick. “Ora la tecnologia può farsi carico di gran parte del lavoro di routine e creare spazio per ciò che gli esperti di compliance sanno fare meglio: valutare situazioni complesse, condurre colloqui personali e prendere decisioni fondate sulle misure adeguate da adottare.”

Responsabilità umana e governance come principi fondamentali

Q tiene conto dei diritti degli utenti esistenti. Gli utenti possono verificare i suggerimenti dell’AI e sovrascriverli laddove necessario. Le aziende possono determinare quali funzioni attivare e chi vi può avere accesso. Nei protocolli di verifica vengono riassunti i suggerimenti e le successive autorizzazioni o modifiche.

Per le diverse attività di compliance, EQS seleziona e valuta in modo mirato i modelli di AI più adatti. In questo processo convergono sia test tecnici sia le valutazioni di esperti di compliance nonché i risultati di EQS AI Benchmark. I dati della clientela non vengono mai utilizzati per il training dei modelli di AI impiegati nei prodotti EQS.

Ulteriori informazioni su Q by EQS sono disponibili al seguente link: https://www.eqs.com/it/products/q-ai-compliance-software/

EQS Group

EQS Group è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni SaaS basate sull’AI agentica per la compliance. Oltre 14 000 aziende in tutto il mondo si affidano a EQS Group per soddisfare requisiti normativi complessi, gestire i rischi e comunicare in modo trasparente il proprio successo aziendale nonché il proprio impatto sulla società e sull’ambiente.

Le soluzioni di EQS Group per la compliance e l’etica aiutano le imprese a creare fiducia, a garantire la sicurezza delle segnalazioni, a gestire efficacemente i casi nonché ad affrontare i rischi correlati alla compliance. Inoltre, EQS Group sviluppa software per favorire un uso responsabile dell’AI, per proteggere i dati personali e gestire i rischi legati alla protezione dei dati. I team di Investor Relations possono beneficiare di soluzioni che semplificano la stesura di pubblicazioni regolamentari e rafforzano la comunicazione con i mercati dei capitali. Le soluzioni di sostenibilità di EQS Group supportano una gestione efficiente dei criteri ESG e la relativa rendicontazione.

Con oltre 25 anni di esperienza e competenze specialistiche nonché rapporti di lunga data con la clientela, EQS Group unisce compliance-ready AI e workflow intelligenti in un ambiente sicuro. In tal modo, i responsabili possono avere a disposizione più tempo per valutazioni complesse, misure correttive efficaci e consulenza aziendale. Q by EQS, il livello di AI agentica integrata nella piattaforma di compliance, offre funzionalità di intelligence nativa per l’AI, garantendo al contempo una supervisione umana strutturata e responsabilità chiaramente definite.

EQS Group è stato fondato a Monaco nel 2000. Oggi il gruppo impiega circa 600 professionisti in tutto il mondo. https://www.eqs.com/it

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