Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Bruno Editore

Essentia presenta il libro sui principi del Neonaturalesimo

26 gennaio 2026 | 10.19
LETTURA: 2 minuti

Milano, 27.01.2026 – In un mondo sempre più orientato verso l’ibridazione dell’essere umano, dove gli algoritmi affiancano l’intuizione e la tecnologia entra progressivamente anche negli ambiti più personali della vita, cresce in molte persone una sensazione di disagio: quella di non riconoscersi pienamente nel futuro che viene prospettato.

Per chi sente il bisogno di ritrovare equilibrio, centratura interiore e una visione consapevole del proprio futuro, esce oggi il libro di Essentia “NEONATURALESIMO - Agli antipodi del transumanesimo…” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori i principi del Neonaturalesimo, una proposta di riflessione sul rapporto tra essere umano, tecnologia e Natura.

“Il libro prende in esame alcune dinamiche della contemporaneità, come la crescente tecnocratizzazione, la manipolazione mediatica, il credito sociale, l’identità digitale e il transumanesimo”, afferma Essentia, autrice del libro. “L’intento è quello di tutelare il valore dell’esperienza individuale dell’essere umano, del sentire soggettivo, dell’imperfezione e di una coscienza non standardizzata”.

Come spiega l’autrice, l’opera nasce dal desiderio di preservare la libertà interiore in un’epoca che tende all’interconnessione continua e all’omologazione, proponendo una vita vissuta in modo più consapevole e in armonia con la Natura.

“Il Neonaturalesimo proposto da Essentia è una dottrina etico-naturalistica non religiosa, articolata in sedici principi”, spiega Giacomo Bruno, editore dell’opera. “Si configura come un invito a riscoprire il rapporto con la Natura e con la Coscienza, mantenendo una dimensione umana, consapevole e radicata”.

“Ho scelto di affidarmi a Bruno Editore perché ne condivido la visione del libro come strumento di consapevolezza e trasformazione personale”, conclude l’autrice. “Un approccio che sento in sintonia con il messaggio della mia opera”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3Z3Ptrr

Co-autrice dell’opera inedita Neonaturalesimo, Essentia è una ricercatrice indipendente, una voce limpida e determinata, radicata nella Natura e nel sentire autentico.Dopo anni di osservazione critica del mondo contemporaneo, ha deciso di dar forma a un nuovo paradigma etico, libero da dogmi e ideologie, ma profondamente legato a Madre Natura.È “Ambasciatrice” della dottrina del Neonaturalesimo. Scopri di più su: www.neonaturalesimo.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

Contatti:
Bruno Editore
info@brunoeditore.it

Tag
Neonaturalesimo Transumanesimo Tecnologia Natura
