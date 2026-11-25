Milano, 25 novembre 2026 – Dal 2016 circa 30.000 studenti sono partiti con MLA – Move Language Ahead grazie al contributo Estate INPSieme. Il dato è dell'azienda, tour operator di vacanze studio con sedi a Milano e Napoli. Il 2016 è l'anno in cui l'INPS ha sostituito il programma Valore Vacanza e ha lasciato alle famiglie la scelta del soggiorno sul mercato. In vista del bando 2027, MLA ricorda alle famiglie dei dipendenti pubblici cosa preparare per tempo.

Estate INPSieme è il contributo con cui l'INPS paga in tutto o in parte un soggiorno estivo ai figli dei dipendenti e dei pensionati pubblici iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, compresi insegnanti e personale ATA delle scuole statali, e ai figli degli iscritti al Fondo Postelegrafonici. Nel 2026 i contributi erano 25.210 per i soggiorni all'estero degli studenti delle superiori, fino a 2.100 euro ciascuno. In Italia, per primaria e medie, erano fino a € 600 per 8 giorni e 1.100 per 15 giorni.

L'ISEE va rifatto. Ogni attestazione resta valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la DSU, quindi quella del 2026 non servirà per il bando 2027. Nel 2026 serviva l'ISEE ordinario in corso di validità: chi al momento della domanda non aveva una DSU valida riceveva il 65% dell'importo, la percentuale più bassa, a prescindere dal reddito.

«Ogni anno ci scrivono famiglie che scoprono di dover richiedere l'ISEE aggiornato quando il bando è già aperto», spiega Massimo Tardi, CEO di MLA. «Chi lo chiede con anticipo arriva alla domanda con i documenti pronti e può presentarla appena si apre il bando, senza rischiare di ridursi agli ultimi giorni o di superare la scadenza.»

Per la domanda servono le credenziali digitali (SPID, CIE o CNS) del genitore che ne ha diritto, perché si presenta solo online sul sito INPS. Chi non ha mai usato queste credenziali sul portale fa bene a provarle prima dell'apertura. Nel 2026 il bando è uscito il 16 gennaio e le domande sono rimaste aperte dal 20 gennaio al 10 febbraio, poi fino al 12 febbraio per una proroga dovuta a problemi tecnici del sistema.

Il pacchetto, poi, deve comprendere i servizi minimi indicati dal bando. Per l'estero, nel 2026, erano alloggio, viaggio di andata e ritorno con i trasferimenti, tutti i pasti, un corso di lingua di almeno 15 ore a settimana con test finale e un'assicurazione contro annullamento e infortuni.

«Due vacanze studio con destinazione e durata simili possono offrire esperienze molto diverse.» aggiunge Tardi. «Nella scelta del pacchetto è quindi importante valutare non soltanto la conformità ai requisiti previsti dal bando, ma anche la qualità del programma didattico, l'organizzazione, i servizi inclusi e la capacità dell'operatore di seguire i ragazzi durante tutto il percorso. Sono questi gli elementi su cui si misura il valore di una proposta.»

Date e regole dell'edizione 2027 le fisserà il nuovo bando, che l'INPS pubblicherà sul proprio sito.

Chi è MLA – Move Language Ahead

MLA organizza vacanze studio, stage linguistici e corsi di lingua per ragazzi. Fondata nel 1976, è oggi guidata dal Dott. Massimo Tardi. Ha sedi a Milano e a Napoli, oltre a società nel Regno Unito, in Irlanda e negli Stati Uniti. È ente accreditato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la formazione del personale scolastico (Direttiva 170/2016), è socia di ASTOI Confindustria Viaggi ed è certificata ISO 9001:2015 e UNI EN 14804:2005.

Contatti per la stampa: Stefania Bortone · s.bortone@mlaworld.com · 081 7614900

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