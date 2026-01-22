circle x black
Evel diventa SpA e inaugura il nuovo ufficio con showroom

22 gennaio 2026 | 12.34
LETTURA: 1 minuti

Ancona, 14/01/2026

Evel annuncia la trasformazione in Società per Azioni e l'inaugurazione del nuovo showroom, due passaggi che segnano un'evoluzione significativa nel percorso di crescita dell'azienda.

Il passaggio da Srl a SpA rappresenta una scelta strategica volta a rafforzare l'organizzazione societaria e a sostenere lo sviluppo delle attività nel medio e lungo periodo, in un contesto di progressivo ampliamento dei servizi e delle competenze interne.

Parallelamente, Evel ha inaugurato la nuova sede, che include uno showroom progettato come spazio operativo e di rappresentanza. L'ambiente è pensato per accogliere clienti e partner, ospitare presentazioni e dimostrazioni, effettuare test sui prodotti e favorire incontri di lavoro, attività di formazione e momenti di confronto sui progetti.

"Questi due passaggi rappresentano un'evoluzione naturale per Evel e sono il risultato di un percorso di crescita graduale e costante. La trasformazione in SpA ci permette di dotarci di una struttura più solida e adeguata agli obiettivi futuri, mentre il nuovo showroom è stato pensato per dare ai nostri collaboratori un ambiente più confortevole dove lavorare, migliorare il modo in cui ci interfacciamo con clienti e partner e per rendere più efficace la condivisione dei progetti", dichiara Fabrizio Stronati, amministratore di Evel.

Chi è Evel

Evel è un'azienda italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni per il trattamento e la destratificazione dell’aria in grandi ambienti, con un focus su ventilatori HVLS e sistemi di ventilazione ad alta efficienza. L’azienda progetta e realizza soluzioni destinate a contesti industriali, logistici, commerciali e agricoli, con l’obiettivo di migliorare il comfort ambientale e ridurre i consumi energetici. Evel affianca i clienti lungo tutte le fasi del progetto, dalla consulenza tecnica alla progettazione, fino all’installazione e all’assistenza post-vendita.

Contatti:
Evel
Sito web: https://evel.it/
Email: info@evel.it
Telefono: +39 0712865015

