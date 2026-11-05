EXXE & CO punta su Arbora: il brand di pellet che unisce qualità certificata e innovazione nel packaging

Milano, 5 Novembre 2026. EXXE & CO rafforza la propria presenza nel mercato del pellet con Arbora, il brand che combina qualità certificata, efficienza energetica e innovazione nel packaging. Con le due linee Arbora Pellets e Arbora Abete, entrambe proposte in confezioni da 15 kg, il marchio si rivolge al riscaldamento domestico attraverso una proposta che affianca alla selezione del combustibile un'attenzione particolare ai materiali di confezionamento.

Il progetto nasce dall'esperienza di EXXE & CO nella filiera internazionale del legno e delle biomasse e dalla volontà di sviluppare un marchio riconoscibile, capace di valorizzare il pellet attraverso caratteristiche qualitative e scelte progettuali distintive. I primi riscontri positivi raccolti sul mercato rappresentano un segnale incoraggiante per il progetto.

Arbora: due linee di pellet che valorizzano qualità ed efficienza energetica

La gamma Arbora comprende due linee, Arbora Pellets e Arbora Abete, entrambe certificate ENplus A1 e sviluppate per offrire un riscaldamento domestico efficiente e affidabile. Le due linee condividono un'attenzione alla selezione delle materie prime e alla qualità del combustibile, con caratteristiche pensate per favorire una combustione efficiente, basse emissioni e un ridotto contenuto di ceneri.

Arbora Pellets è realizzato con legno di conifera selezionato, proveniente da materie prime rinnovabili e controllate. Il prodotto si distingue per la costanza delle prestazioni e per le caratteristiche qualitative che lo rendono adatto all'utilizzo quotidiano nel riscaldamento domestico.

Arbora Abete è invece prodotto esclusivamente con legno di abete selezionato. La composizione 100% abete si accompagna a elevate prestazioni energetiche e a una combustione caratterizzata da basse emissioni e ridotta produzione di ceneri, in linea con gli standard qualitativi della certificazione ENplus A1.

Entrambe le linee riflettono l'esperienza di EXXE & CO nella selezione e commercializzazione di pellet di qualità certificata.

Il packaging in carta come elemento distintivo

Uno degli aspetti più riconoscibili del brand è il sacco in carta, sviluppato da EXXE & CO attraverso un percorso di ricerca e sperimentazione durato circa due anni.

La scelta nasce dall'obiettivo di introdurre una soluzione alternativa alle tradizionali confezioni in plastica, coniugando protezione del pellet, movimentazione, trasporto e conservazione.

Il packaging integra una finestra trasparente che consente di osservare il contenuto prima dell'acquisto. Un dettaglio che contribuisce a rendere la confezione riconoscibile e a valorizzare l'aspetto del combustibile.

La progettazione ha richiesto un lavoro specifico sulla resistenza del sacco e sulla gestione dell'umidità, aspetti importanti quando la carta viene impiegata per confezionare e trasportare pellet. Il risultato è una confezione progettata per rispondere alle esigenze della filiera commerciale, con un utilizzo prevalente di carta e una riduzione della componente plastica rispetto alle soluzioni convenzionali.

Per Arbora, il packaging non rappresenta soltanto una scelta funzionale. È parte integrante dell'identità del marchio, attraverso cui qualità del prodotto, innovazione e attenzione ai materiali trovano un'espressione concreta.

Un ulteriore elemento distintivo riguarda la configurazione del pallet, studiata per semplificare le operazioni di movimentazione e gestione lungo la filiera distributiva. Arbora adotta pallet EPAL da 80 × 120 cm, composti da 52 sacchi per un peso complessivo di 780 kg di prodotto.

Una soluzione che si differenzia da quelle comunemente adottate dagli altri produttori del settore, che utilizzano prevalentemente pallet da 70 o 72 sacchi, con un peso rispettivamente di 1.050 e 1.080 kg. La scelta di una configurazione più leggera risponde all’obiettivo di agevolare la movimentazione e la gestione dei pallet, sia nei punti vendita retail sia nei centri di distribuzione della GDO, introducendo un ulteriore elemento di differenziazione rispetto agli standard commerciali prevalenti.

I primi riscontri positivi confermano l'interesse per Arbora

L'introduzione di Arbora sul mercato sta raccogliendo riscontri positivi, con un interesse che riguarda sia le caratteristiche del prodotto sia la novità del confezionamento in carta.

Le prime valutazioni raccolte attraverso la rete commerciale evidenziano una particolare curiosità verso la confezione, percepita come distintiva rispetto alle soluzioni tradizionali. L'attenzione si concentra anche sulla praticità del sacco e sulla possibilità di osservare il pellet attraverso la finestra trasparente.

Il riscontro assume un significato particolare per un progetto che ha dedicato circa due anni allo sviluppo del packaging, con l'obiettivo di conciliare innovazione, funzionalità e riconoscibilità.

«Con Arbora abbiamo voluto sviluppare un marchio che rappresentasse la nostra idea di qualità, partendo dal pellet e arrivando fino alla confezione. Il packaging in carta è il risultato di un lavoro di ricerca importante e i riscontri positivi che stiamo ricevendo ci confermano l'interesse verso questa nuova proposta», dichiara Antonio Bubbo di EXXE & CO.

Per l'azienda, l'accoglienza riservata ad Arbora costituisce un primo confronto con il mercato e contribuisce a orientare lo sviluppo del brand, rafforzando una strategia che attribuisce al packaging un ruolo centrale.

EXXE & CO: lo stabilimento di Miren a supporto dello sviluppo di Arbora

Un ruolo importante nello sviluppo del brand è ricoperto dal nuovo stabilimento di confezionamento di Miren, in Slovenia, realizzato da EXXE & CO per rafforzare la propria struttura produttiva.

L'impianto, progettato per raggiungere una capacità di circa 60.000 tonnellate annue, rappresenta un investimento strategico e contribuisce a sostenere lo sviluppo delle nuove linee di prodotto.

La struttura permette di integrare direttamente le attività di confezionamento, rafforzando il coordinamento tra selezione del pellet, gestione degli imballaggi e organizzazione delle forniture. Per Arbora, questa integrazione costituisce un elemento importante: il brand può contare sulle competenze industriali di EXXE & CO e su una struttura progettata per gestire le specificità del nuovo packaging.

Il collegamento tra ricerca sui materiali e capacità produttiva consente di trasferire le soluzioni sviluppate durante la sperimentazione nei processi industriali.

Antonio Bubbo e la visione di EXXE & CO per il futuro di Arbora

Il progetto Arbora riflette una visione del mercato del pellet nella quale la qualità del combustibile rimane centrale, affiancata da una crescente attenzione alla confezione, alla praticità e all'identità del marchio.

In un settore caratterizzato da prodotti spesso percepiti come simili, distinguersi attraverso caratteristiche riconoscibili rappresenta un elemento importante nel rapporto con il consumatore.

Nella visione di Antonio Bubbo, Arbora rappresenta un progetto che unisce l'esperienza industriale di EXXE & CO alla volontà di rendere il pellet riconoscibile non soltanto per le sue caratteristiche qualitative, ma anche attraverso il confezionamento.

Con Arbora Pellets e Arbora Abete, EXXE & CO amplia il proprio progetto nel riscaldamento domestico, affiancando alla propria esperienza internazionale un marchio costruito intorno alla qualità certificata e a una diversa concezione del confezionamento.

Contatti:

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Vojkova cesta 58

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Sito web: https://exxe.si/

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