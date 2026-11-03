FAS Italia, nuove soluzioni per gli hotel: più spazio, ordine e comfort per gli ospiti

Una sala colazione che deve adattarsi al numero degli ospiti, un corridoio dove manca lo spazio per riporre i carrelli della biancheria crea disordine, oppure piccoli imprevisti che possono compromettere il comfort durante un soggiorno. Sono situazioni familiari a molti albergatori, ma non sempre è facile trovare prodotti adatti a risolverle.

È proprio dall'ascolto di queste esigenze che nascono molte delle proposte di FAS Italia, azienda con sede a Firenze che opera nel settore delle forniture alberghiere, affiancando Hotel, B&B e le altre strutture ricettive nella scelta di arredi, attrezzature e accessori professionali.

Tra le novità figurano EXPANDO e VERTIX, due mobili buffet progettati per sfruttare meglio gli spazi. EXPANDO è un mobile su ruote che, da una lunghezza di 120 cm, si estende fino a 320 cm, offrendo un'ampia superficie espositiva quando necessario e tornando compatto al termine del servizio. VERTIX sviluppa invece lo spazio in verticale, con una struttura richiudibile che permette di aumentare la capacità espositiva senza occupare eccessiva superficie a pavimento. Entrambi rispondono alle esigenze delle strutture che desiderano rendere più flessibile la sala colazione, spesso utilizzata anche per altre attività durante la giornata.

Un'altra novità riguarda il servizio ai piani. Non tutti gli alberghi dispongono infatti di un ripostiglio su ogni piano e lasciare i carrelli della biancheria nei corridoi può creare disordine, oltre a compromettere l'aspetto degli ambienti. Per questo FAS Italia ha realizzato HIDDO, un mobile contenitore studiato per alloggiare i carrelli housekeeping e ROOMIX, per la versione per riporre anche la biancheria, offrendo una soluzione pratica e discreta, integrabile nell'arredamento del corridoio, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e accessibilità.

«Molte delle soluzioni che proponiamo nascono dal confronto quotidiano con gli albergatori», spiega Andrea Mandò di FAS Italia. «A volte si tratta di esigenze apparentemente semplici, ma trovare il prodotto giusto può migliorare concretamente il lavoro del personale e la qualità dell'accoglienza».

L'attenzione dell'azienda si rivolge anche a quei piccoli accorgimenti che contribuiscono a migliorare l'esperienza degli ospiti. Ne è un esempio la nuova proposta SOS Ospiti, che comprende accessori utili per risolvere necessità impreviste durante il soggiorno, dai semplici prodotti come uno spazzolino dimenticato o per risolvere un piccolo problema con un indumento. Articoli semplici che, messi a disposizione dalla reception, possono trasformare un inconveniente in un gesto di attenzione, contribuendo alla soddisfazione del cliente e, potenzialmente, a una recensione positiva.

Un fornitore specializzato, non soltanto un catalogo di prodotti

La filosofia di FAS Italia si basa su una considerazione maturata attraverso l'esperienza: nel settore alberghiero non basta proporre un prodotto, occorre comprenderne l'utilizzo, la frequenza d'impiego e le condizioni in cui dovrà lavorare.

Per questo l'azienda affianca alla vendita un'attività di consulenza, aiutando gli operatori a valutare le diverse possibilità, dalle forniture standard agli arredi personalizzati, fino alla realizzazione di progetti su misura.

Per chi desidera approfondire una specifica tipologia di fornitura, l'azienda ha sviluppato una rete di siti tematici, divisi per settore e raggiungibili dal sito www.fas-italia.it . I settori in cui l’azienda è specializzata sono: arredi e accessori per camere, attrezzature per buffet, arredamento della sala colazione fino alle linee cortesia. L'obiettivo è permettere ai clienti di conoscere le alternative disponibili, confrontare caratteristiche e finiture e richiedere preventivi dettagliati prima di effettuare un investimento.

FAS Italia mette a disposizione anche un sito di ecommerce con un ampio assortimento di accessori e attrezzature professionali, per acquistare direttamente i prodotti standard.

Dalla progettazione di un nuovo mobile alla scelta di un semplice accessorio per il bagno la camera, il principio rimane lo stesso: individuare soluzioni che semplifichino il lavoro degli albergatori e rendano più piacevole il soggiorno degli ospiti.

Un approccio che FAS Italia riassume nel proprio motto: «Conosciamo i problemi, per questo offriamo soluzioni».

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