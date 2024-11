FELIX UNISCE L'INDUSTRIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI E QUELLA DELLA MUSICA COME MAI PRIMA D'ORA

Nestlé Purina rivela che FELIX è lo sponsor principale del tour europeo 2025 di Robbie Williams

LONDRA, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Nestlé Purina annuncia che FELIX, il marchio di cibo per gatti più venduto in Europa, partirà insieme alla superstar mondiale Robbie Williams in qualità di main sponsor del suo tour europeo del 2025.

È la prima volta in assoluto che un marchio di cibo per gatti sponsorizza un tour musicale di un'artista internazionale di questo calibro, avvicinando così il mondo degli animali e quello della musica come mai prima d'ora. Il tour rappresentail proseguimento della partnership nata nel 2023 tra il marchio e Robbie Williams, che ha scritto "a quattro zampe" il brano "It's Great To Be a Cat"esclusivamente per la campagna pubblicitaria del marchio dell'anno scorso e che celebra la vita degli a-mici felini.

Il malizioso duo visiterà 18 paesi in Europa, a partire dal 31 maggio 2025 da Edimburgo, in Scozia. La conclusione del tour è prevista per la fine di settembre 2025.

"Sono lieto che la mia partnership con FELIX comprenda ora anche il tour del prossimo anno e non vedo l'ora di avere il marchio in viaggio con me. Sono un orgoglioso pet owner di un gatto e, visto che non posso portarli con me in viaggio, potrò avere al mio fianco FELIX come sponsor principale del tour del prossimo anno" hadichiarato Robbie Williams.

"Sono molto orgoglioso di poter continuare la nostra collaborazione di successo con Robbie Williams e FELIX e collegare due settori in un modo così inaspettato – per Purina e per l'intero settore degli animali da compagnia. Questa sponsorizzazione del tour valorizza la nostra campagna in corso "It's Great To Be a Cat" e mostra con grande efficacia l'approccio malizioso di FELIX nell'assicurarsi che i suoi prodotti siano in primo piano e al centro dell'attenzione in modi sempre più sorprendenti" ha affermato Fabio Degli Esposti, European Marketing Group Director di Nestlè Purina.

Per maggiori informazioni sul tour di Robbie Williams e per l'elenco completo delle date, visitare tickets.robbiewilliams.com o robbiewilliams.com/live, in diretta dalle 09:30 GMT di oggi.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2552706/NestlePurina_FELIX_Sponsor.jpg

