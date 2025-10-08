Fluida presenta il programma Ambassador: guadagni significativi per chi segnala aziende interessate alla digitalizzazione HR

Milano, 08 ottobre 2025

Nata nel 2018 ed entrata a far parte del Gruppo Zucchetti l’anno successivo, Fluida è oggi una realtà in forte espansione che ha scelto la semplificazione dei processi HR come propria missione. Con oltre 4.000 imprese clienti e un canale indiretto cresciuto del 76% nel corso del 2024, l’azienda si è affermata tra i protagonisti più innovativi dell’HR-tech, in Italia e all’estero.

La piattaforma in cloud Fluida HR Suite permette di gestire in modo integrato e digitale tutte le attività legate alle risorse umane: gestione presenze e timbratura smart , sono solo due esempi di un servizio completo che prevede anche l’organizzazione dei turni, della gestione delle note spese, fino all’archiviazione dei documenti e alle comunicazioni interne. Una soluzione unica e connessa ai principali ERP e software paghe.

In questo scenario prende forma il programma Fluida Ambassador, dedicato a system integrator, professionisti HR, editori, marketplace B2B e a chiunque proponga soluzioni digitali alle imprese e disponga di un network di contatti da valorizzare. L’Ambassador non deve fare altro che segnalare a Fluida le aziende interessate alla digitalizzazione HR: il team Fluida seguirà l’intero percorso, lasciando al professionista il beneficio più immediato, ossia il guadagno.

Il modello prevede commissioni fino al 60% per ogni abbonamento attivato grazie alla segnalazione, riconosciute per tre anni. Il programma si articola in più livelli (Diamond, Gold, Silver e Bronze), che consentono di incrementare le percentuali di ritorno economico in base al volume degli abbonamenti generati.

“Con Fluida Ambassador vogliamo dare valore alle relazioni professionali già esistenti, offrendo uno strumento digitale, chiaro e remunerativo”, dichiara Andrea Bortolazzi, VP & Opportunity Leader di Fluida. “Ogni professionista dispone di un patrimonio importante: il proprio network di contatti. Il nostro obiettivo è trasformarlo in una nuova opportunità di guadagno attraverso un modello sostenibile e trasparente, senza stravolgere l’attività principale”.

Chi aderisce al programma avrà a disposizione una piattaforma online con dashboard personale per monitorare in autonomia segnalazioni, trattative e compensi. Inoltre, potranno contare su un kit di materiali di marketing, webinar formativi e l’affiancamento di un consulente dedicato.

Per illustrare l’iniziativa, Fluida ha programmato un webinar di presentazione il 23 ottobre 2025 alle ore 15:00: un appuntamento pensato per scoprire in modo pratico tutti i vantaggi e le modalità di partecipazione.

Per l’iscrizione gratuita al webinar accedi a questo link e registrati: https://meet.zoho.eu/wrcr-hud-kzb

Contatti:

Immediapress

Per maggiori informazioni

Fluida Europe srl

Sito web: fluida.io

Email: info@fluida.io

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.