Franco Ferrarotti e i suoi 100 anni”: alla sapienza un convegno in memoria del padre fondatore della sociologia in italia

L'evento si svolgerà il 18 giugno al Palazzo del Rettorato e il 19 giugno al Nuovo Teatro Ateneo. Nel corso dell’evento avrà luogo del Premio AIS giovani Franco Ferrarotti 2026

Roma, 15 giugno 2026 - Giovedì 18 e venerdì 19 giugno avrà luogo alla Sapienza Università di Roma il convegno internazionale “Franco Ferrarotti e i suoi 100 anni. Il passato al servizio del futuro attraverso una vita dedicata alla Sociologia in Sapienza e nel mondo”.

L'evento, che si svolge nel centesimo anniversario della nascita di Franco Ferrarotti, figura fondante della sociologia critica italiana e protagonista del dibattito sociologico internazionale, intende celebrare il suo lascito intellettuale e il suo approccio, che ha superato la dicotomia tra astrattismo teorico e rigidità metodologica, valorizzando il metodo qualitativo come chiave per comprendere la complessità dei processi sociali. Ferrarotti, infatti, ha ridefinito i confini della ricerca sociale, coniugando il rigore teorico e la passione civile, attribuendo centralità alla voce dei soggetti e alla conoscenza come strumento di emancipazione. L'opera di Ferrarotti, sempre attenta al dialogo e orientata al cambiamento, ha analizzato temi fondamentali quali il lavoro, le migrazioni, la marginalità urbana, le dinamiche del potere e le trasformazioni delle classi sociali, ponendo la città di Roma come osservatorio privilegiato. In un periodo storico segnato da crisi sociali e polarizzazioni, il suo approccio resta fortemente attuale, promuovendo una sociologia che sia capace di ascoltare, interpretare e agire; riflettendo sul ruolo pubblico dell’intellettuale e facendosi portatrice di una conoscenza non solo interpretativa, ma anche orientata all’intervento e all’azione.

Il convegno, promosso dai Dipartimenti di Comunicazione e Ricerca Sociale e di Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza, dall'AIS – Associazione Italia di Sociologia e patrocinato dall’Istituto di Studi Politici S. Pio V., vedrà la partecipazione di studiosi ed esperti a livello nazionale e internazionale.

I lavori avranno inizio giovedì 18 giugno alle ore 15 presso la Sala degli Organi collegiali del Palazzo del Rettorato con i saluti istituzionali di Antonella Polimeni, Rettrice Sapienza Università di Roma, Massimiliano Fiorucci, Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, e Sonia Stefanizzi, presidente Associazione italiana di Sociologia. A seguire l’introduzione di Giovanna Gianturco e Laura Ferrarotti e la lectio magistralis su “Franco Ferrarotti e il tempo presente”, tenuta da Paolo De Nardis, emerito della Sapienza. Alle 16,30 avrà luogo il panel “L’approccio qualitativo e la scuola romana”. La giornata si concluderà con la presentazione, a cura di Giuseppina Mussari e Fulvia Maniori, di “Dal libro al taccuino: la biblioteca aumentata di Franco Ferrarotti”.

La giornata di venerdì 19 giugno, che si svolgerà presso il Nuovo Teatro Ateneo, si aprirà con gli interventi istituzionali dei dipartimenti coinvolti nell’evento e la consegna del “Premio AIS giovani Franco Ferrarotti 2026”. Alle 10,30 è previsto il panel “I contributi e i lasciti teorici”, mentre nel pomeriggio sono in programma due sessioni: alle ore 14 “La sociologia e gli spazi sociali e urbani” e alle ore 16 “La sociologia e gli spazi sociali e urbani”.

Alle ore 18 il convegno si concluderà con un Concerto di Musiche di G. Frescobaldi, J. J. Froberger, G. Ph. Telemann, N. Cosimi, con Elisa Ciavola al violino barocco e Federico Del Sordo al clavicembalo.

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Per maggiori informazioni, contattare:

Prof.ssa Giovanna Gianturco, Responsabile del Comitato scientifico-organizzativo del convegno alla seguente mail: giovanna.gianturco@uniroma.it

Andrea Pranovi, giornalista iscritto all’Ordine professionale del Lazio, alla seguente mail: andrea.pranovi@gmail.com

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