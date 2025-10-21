Frigomeccanica debutta a Host Milano dopo l’ingresso nel Gruppo Arneg

Milano, 21 Ottobre 2025 - Prima volta in fiera sotto una nuova insegna per Frigomeccanica, storica realtà industriale nel comparto degli arredi professionali per il settore HoReCa e Food. L’azienda partecipa in questi giorni a Host Milano, la più importante manifestazione internazionale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza, segnando il proprio esordio ufficiale all’interno del Gruppo Arneg.

La presenza a Host, guidata dall’amministratore delegato Enzo Di Serafino, rappresenta il punto di partenza di una nuova fase di sviluppo. Dopo il recente ingresso nel Gruppo Arneg – leader mondiale nella produzione di banchi frigoriferi, celle e soluzioni per la grande distribuzione – Frigomeccanica consolida ulteriormente la propria posizione di leader di settore.

L’obiettivo condiviso è chiaro: rafforzare le sinergie industriali, ampliare la capacità produttiva e consolidare la leadership di Frigomeccanica in un mercato sempre più competitivo e globale.

HostMilano 2025: Un Palcoscenico Internazionale per l'Innovazione

La 44ª edizione di HostMilano anima in questi giorni i padiglioni di Fiera Milano Rho, confermandosi il più importante appuntamento internazionale dedicato all’ospitalità professionale, alla ristorazione e al food service. Con oltre duemila espositori provenienti da 56 Paesi e più di 700 buyer selezionati da tutto il mondo, la manifestazione si impone come piattaforma strategica per il business e l’innovazione nel settore HoReCa.

Tra le corsie della fiera si respira un fermento globale fatto di tecnologia, design e sostenibilità. Dalle soluzioni per la ristorazione professionale ai nuovi concept per bar, caffetterie e pasticcerie, fino alle aree dedicate a bakery, pizza e gelato, HostMilano 2025 racconta in tempo reale l’evoluzione del “fuori casa”, sempre più attento all’efficienza energetica, alla digitalizzazione e all’esperienza del cliente.

La sostenibilità resta uno dei temi centrali: il premio Smart Label – Host Innovation Award valorizza i progetti più virtuosi sul fronte ambientale e tecnologico, mentre le nuove aree tematiche mettono in luce materiali, processi e prodotti pensati per ridurre gli sprechi e ottimizzare le risorse. Parallelamente, un fitto calendario di talk, showcooking e competizioni professionali offre momenti di confronto tra chef, designer, imprenditori e operatori provenienti da tutto il mondo.

In un momento di profonda trasformazione del settore, HostMilano 2025 si conferma non solo una vetrina d’eccellenza per il Made in Italy, ma anche un crocevia internazionale di idee, tendenze e strategie per il futuro dell’ospitalità.

Lo stand Frigomeccanica: un percorso nell’eccellenza del design italiano

Lo stand Frigomeccanica si presenta come un autentico viaggio nel design italiano, dove innovazione, estetica e funzionalità si incontrano per offrire soluzioni d’arredo di alto profilo al mondo HoReCa. L’allestimento accompagna i visitatori attraverso ambienti dedicati a gelaterie, pasticcerie, panetterie, bar e food retail, in un racconto visivo e sensoriale che mette in luce la capacità dell’azienda di coniugare tecnologia e stile.

Tra le novità più apprezzate figurano le nuove vetrine refrigerate, progettate per esaltare la visibilità dei prodotti e garantirne la massima freschezza, unite a soluzioni modulari che offrono grande libertà compositiva e flessibilità negli spazi di lavoro. Ogni dettaglio è studiato per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore, combinando ergonomia, efficienza e un’estetica contemporanea.

Tutti i prodotti Frigomeccanica nascono da una ricerca costante su materiali e processi produttivi sostenibili, a testimonianza dell’impegno dell’azienda verso un futuro più responsabile e rispettoso dell’ambiente. Lo stand si conferma così non solo una vetrina di prodotti, ma un manifesto del saper fare italiano, capace di anticipare le tendenze e di tradurre la qualità in esperienza.

Frigomeccanica: oltre 50 anni di innovazione costante

Frigomeccanica, insieme ai marchi Stiltek, Officine 900 e Frimar, è oggi parte del Gruppo Arneg. Con oltre 50 anni di storia, Frigomeccanica rappresenta un’eccellenza tutta italiana, sinonimo di qualità, affidabilità e innovazione nei mercati nazionali e internazionali.

La produzione spazia su un’ampia gamma di proposte: arredamenti per bar, vetrine per gelateria, pasticceria, gastronomia e alimentari, oltre a soluzioni dedicate alla panetteria e a pubblici esercizi di ogni tipo. Il punto di forza dell’azienda risiede nella continua ricerca estetica e tecnologica: un connubio armonico tra design, funzionalità, esperienza e passione.

Questi valori guidano ogni progetto, dando vita a soluzioni personalizzate e ad alto contenuto tecnico, sempre in linea con le tendenze del mercato e le esigenze dei professionisti del settore.

L’ingresso nel Gruppo Arneg ha permesso a Frigomeccanica di consolidare la propria visione strategica, valorizzando competenze condivise, sinergie operative e know-how industriale per rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mondo.

Contatti:

Immediapress

Ufficio Stampa Frigomeccanica

Andrea Pilotti

https://www.frigomeccanica.com/

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.