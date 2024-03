Roma, 28 marzo 2024. Siamo lieti di annunciare il grande successo dell'evento "FuturEU24: I giovani e il nuovo Parlamento Europeo", organizzato congiuntamente da SiamoZeta e il centro Europedirect di RomaTre. Questo evento è stato progettato per promuovere l'attivo coinvolgimento dei giovani europei nei processi elettorali e decisionali, con un particolare focus sul contrasto alla disinformazione in vista delle elezioni europee di giugno 2024.

"FuturEU24" si è proposto di sensibilizzare e coinvolgere attivamente la gioventù europea nei temi cruciali dell'Unione Europea, con particolare attenzione al ruolo fondamentale del contrasto alla disinformazione nelle elezioni europee del 2024.

La tavola rotonda, composta da Chiara Piotto (Giornalista SkyTG24), Mattia Tarelli (Team Public Policy & Government Affairs Google Italia), Daniela Rondinelli (Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo), Carlo Corazza (Capo Ufficio Parlamento europeo in Italia), Luca Pierantoni (Capo team Affari politici della Rappresentanza europea in Italia) e mediata da Raffaele Torino (Delegato Del Rettore per i rapporti con l’Unione Europea e alla cooperazione allo sviluppo) e Irene Mutinati (Creator e redattrice di SiamoZeta) ha offerto un dibattito democratico e costruttivo, coinvolgendo tutti gli attori principali nel campo dell'informazione e della lotta alle fake news.

L'evento ha visto la partecipazione di giornalisti, istituzioni legiferanti in materia, piattaforme che ospitano e gestiscono quotidianamente la lotta alle fake news, giovani, studenti e associazioni giovanili . L'obiettivo era creare uno spazio di dialogo significativo e costruttivo tra le nuove generazioni e le Istituzioni Europee.

"FuturEU24" ha rappresentato un'opportunità unica di connessione e discussione su questioni cruciali per il futuro dell'Europa. Gli interventi appassionati e le discussioni costruttive hanno dimostrato l'entusiasmo e l'impegno dei giovani europei nel plasmare il futuro dell'Unione Europea.

Siamo grati a tutti i partecipanti, gli sponsor e i sostenitori che hanno reso possibile questo evento straordinario. Continueremo a lavorare insieme per il nostro futuro, per garantire che le voci dei giovani continuino a essere ascoltate.

SiamoZeta | Centro Europedirect RomaTre

Per maggiori informazioni: siamozeta.com