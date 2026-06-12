Genzano veste l’Italia di fiori: l’Infiorata 2026 celebra gli 80 anni della Repubblica

Dal 12 al 15 giugno la 248ª edizione della storica manifestazione. Il sindaco Fabio Papalia: "Celebriamo la nostra identità nazionale e i valori della Repubblica"

GENZANO DI ROMA – Genzano si prepara a trasformarsi ancora una volta in un grande capolavoro a cielo aperto. Dal 12 al 15 giugno 2026 la città dei Castelli Romani ospiterà la 248ª edizione della Tradizionale Infiorata, una delle manifestazioni artistiche e popolari più importanti d’Italia, che quest’anno sarà dedicata a un anniversario dal forte valore storico e simbolico: gli 80 anni della Repubblica Italiana.

L’edizione 2026 renderà omaggio al percorso democratico intrapreso dal Paese a partire dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946, attraverso spettacolari opere floreali che racconteranno momenti, protagonisti e simboli della storia repubblicana. Via Italo Belardi, il celebre "tappeto di fiori" di Genzano, diventerà così un percorso artistico e culturale capace di coniugare memoria, identità nazionale e tradizione.

L’Infiorata, che ogni anno richiama migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, rappresenta uno degli eventi più prestigiosi del panorama culturale nazionale e una delle espressioni più autentiche dell’arte effimera italiana.

«L’Infiorata rappresenta da sempre l’anima più autentica di Genzano: una tradizione che unisce arte, fede, lavoro e appartenenza», dichiara il sindaco neo eletto Fabio Papalia. «Quest’anno abbiamo scelto di dedicare questa straordinaria manifestazione all’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, per celebrare la nostra storia nazionale, i valori costituzionali e il senso di comunità che tiene unito il nostro popolo».

Per il primo cittadino, ricordare gli ottant’anni della Repubblica significa anche trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria e dell’identità nazionale. «La nostra storia è il fondamento sul quale costruire il futuro. L’Infiorata è molto più di una festa: è il racconto della nostra identità, della nostra storia e del nostro amore per Genzano e per l’Italia».

Accanto alla tradizionale realizzazione dei quadri floreali, il programma prevede quattro giorni di eventi culturali, mostre, concerti, visite guidate, spettacoli folkloristici, sfilate e appuntamenti istituzionali. Tra i momenti più attesi figurano il concerto della Luca Guadagni Band, la sfilata di moda "Sotto il cielo di Genzano", l’esibizione della Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato, la solenne Processione del Corpus Domini e il tradizionale "Spallamento dell’Infiorata", quando i bambini percorrono correndo il tappeto floreale segnando simbolicamente la conclusione della manifestazione.

L’evento rappresenta inoltre una straordinaria occasione di promozione turistica per l’intero territorio dei Castelli Romani. Per quattro giorni Genzano diventerà il cuore di una celebrazione che unisce arte, fede, cultura e storia nazionale, confermando il proprio ruolo di punto di riferimento internazionale per l’arte dell’infiorata.

La direzione artistica dell’edizione 2026 è affidata alla Dott.ssa Margherita Pistelli, mentre l’Amministrazione Comunale ha voluto ringraziare fin d’ora maestre e maestri infioratori, associazioni, volontari, parrocchie, operatori economici, forze dell’ordine e cittadini che ogni anno contribuiscono alla realizzazione di una manifestazione considerata patrimonio identitario della comunità genzanese e dell’intera Nazione.

L’appuntamento è dunque dal 12 al 15 giugno 2026, quando Genzano vestirà l’Italia di fiori per celebrare ottant’anni di Repubblica, democrazia e storia condivisa.

Contatti:

KTP.Agency

emiliano.stampa@gmail.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di KTP.Agency